강원특별자치도,기업에 장비·기술등 지원 석달만에 13개 기관과 유관기관 신속 입주

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도가 원주시에 강원 미래모빌리티 혁신센터와 강원산학융합지구 기업연구관을 구축하고 미래차 분야 기업 입주시설을 본격 운영하고 있다.

강원 미래모빌리티 혁신센터는 고등기술연구원이 운영하고 있으며, 2025년 5월 준공 후 운영 준비를 거쳐 2026년 7월부터 자동차 부품·소재 분야 4개 기업과 지원기관이 입주해 기술개발과 사업화를 추진하고 있다.

강원산학융합지구는 강원산학융합원이 운영하고 있으며, 2025년 10월 준공 후 운영 준비를 마쳐 2026년 4월부터 한국산업단지공단 강원지역본부를 비롯해 자동차·IT·바이오 등 첨단산업 분야 9개 기업이 입주해 산학협력을 기반으로 연구개발과 공동 프로젝트를 수행하고 있다.

강원특별자치도는 운영기관과 협력해 연구장비 활용, 기술지원, 산학협력 프로그램 운영 등을 통해 입주기업의 연구개발과 사업화를 지원하고, 우수기업 유치와 기업 성장 기반을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

강원자치도는 미래차 산업 육성을 위해 원주시와 횡성군을 중심으로 집약형 연구‧실증 지원 인프라를 구축해 왔다. 현재까지 약 2,500억 원 규모의 국가 직접사업 13개를 추진하고 있으며, 2026년 말까지 산업 생태계 기반을 구축한 뒤 2027년부터는 본격적인 기업 지원과 투자 유치를 확대해 나갈 계획이다.

최석진 전략산업과장은 “강원 미래차산업 지원 인프라를 중심으로 운영기관과 긴밀히 협력해 기업의 연구개발과 사업화를 적극 지원하겠다”며 “우수기업 유치와 입주기업 성장을 통해 강원 미래차 산업 생태계의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.