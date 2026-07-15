[헤럴드경제=박종일 선임기자]서준오 노원구청장은 15일 오후 노원구청 2층 대강당에서 열린 ‘민선 9기 공약 공감 토크(TALK)’에 참석해 구민들과 민선 9기 공약 추진 방향을 공유하고 다양한 의견을 청취했다.

‘민선 9기 공약 공감 토크(TALK)’는 주요 공약의 추진 방향을 구민과 함께 논의하고 향후 구정 운영에 반영할 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련된 참여형 공론의 장이다. 서 구청장은 ‘구민이 묻고, 노원이 답하다’를 주제로 미래노원준비위원회의 활동 성과와 민선 9기 핵심 공약을 구민들과 공유했다.

이날 행사에는 관계 공무원과 미래노원준비위원회 위원, 분야별 대표 구민과 전문가 등 150여 명이 참석해 미래도시, 녹색·힐링, 민생경제, 혁신행정·소통 등 4개 부문 핵심 공약을 주제로 자유토론을 진행했다.

또한 모바일 QR코드를 활용한 실시간 정책투표와 의견보드 작성, 공식 유튜브 채널 ‘미홍씨’ 생중계 등을 통해 현장과 온라인을 아우르는 소통도 이어졌다.

서준오 노원구청장은 “임기 시작 후 15일이 지났지만 오늘이 진정한 취임의 날”이라며 공약과 제안사업을 검토한 결과를 바탕으로 본격적인 구정 운영을 시작한다고 밝혔다. 이어 “구민과의 소통과 공감을 바탕으로 환경·복지·문화 등 기존 기반 위에 기업과 일자리가 넘치는 미래경제도시 노원을 만들겠다”고 말했다.