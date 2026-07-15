중부사령부, 이란 남부 군사시설 추가 타격 호르무즈 통제권 놓고 무력 충돌 격화

[헤럴드경제=권제인 기자] 미군이 호르무즈 해협을 통제하겠다는 이란의 의지를 꺾기 위해 공격을 재개했다.

연합뉴스에 따르면 중동을 관할하는 미군 중부사령부는 이란을 겨냥한 새로운 군사작전을 시작했다고 15일(현지시간) 밝혔다. 이번 공격은 미국 동부시간으로 오전 6시, 이란 시간으로 대낮인 오후 2시에 단행됐다.

중부사령부는 “이번 타격은 호르무즈 해협의 상선을 공격하는 데 사용되는 이란군의 군사적 역량을 추가로 저해하는 게 목적”이라고 설명했다.

미군은 최근 이란이 호르무즈 해협을 지나는 상선을 공격하자 이란 남부 호르무즈 연안의 이란 군사시설을 폭격해왔다. 이에 이란은 미군의 공격 때마다 오만, 쿠웨이트, 바레인, 카타르 등지에 있는 미군의 중동 내 군기지들에 보복 공습을 가했다.

거듭된 무력충돌의 원인은 호르무즈 해협의 통제권을 둘러싼 양측의 견해차다. 이란은 호르무즈 해협의 통제권을 주장하며 자국이 지정한 경로를 벗어나 허가받지 않고 통항하는 선박을 위협하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 호르무즈 해협 통제권을 용납할 수 없다는 입장을 견지하고 있다. 그는 이란이 호르무즈 해협의 자유로운 통항을 보장하라는 요구를 거부하자 이란의 무역을 완전히 틀어막는 해상 봉쇄를 재개했다.

트럼프 대통령은 이란이 이번 주말까지 미국이 제시하는 조건에 합의하지 않으면 발전소와 교량 등으로 공격을 확대하겠다고 경고했다.

이란 이슬람혁명수비대는 이 같은 경고에 반발해 중동 내에서 미국과 미국의 에너지 수송을 모두 봉쇄하겠다고 경고했다. 이는 역내 친이란 대리세력을 동원해 호르무즈 해협뿐만 홍해 등지의 다른 무역로까지 위협하겠다는 뜻으로 관측되고 있다.