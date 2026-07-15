로이터통신, 이스라엘 당국자 인용해 보도

[헤럴드경제=권제인 기자] 미국이 이란과의 종전 양해각서(MOU)를 사실상 폐기하고 무력 충돌을 재개한 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이번 주말 미국을 방문할 예정이라고 로이터통신이 15일(현지시간) 보도했다.

로이터통신에 따르면 이스라엘 고위 당국자는 네타냐후 총리가 오는 18일 미국을 찾을 예정이라고 밝혔다. 다만 그는 “네타냐후 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회동을 희망하고 있지만 실제 만남이 성사될지는 불확실하다”고 말했다.

현지 언론은 네타냐후 총리가 최근 사망한 대표적인 친이스라엘 성향의 린지 그레이엄 미국 상원의원의 추모 행사에 참석할 예정이라고 전했다. 다만 장례식 일정은 아직 공식 발표되지 않았다.

앞서 미국 정부 관계자는 전날 트럼프 대통령과 네타냐후 총리 간에 예정된 정상회담은 없다고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 지난 2월 시작된 대이란 전쟁 당시 긴밀한 공조를 유지했지만, 이후 이란과의 휴전 및 종전 협상 과정에서는 이견을 드러냈다.

이스라엘군이 친이란 무장정파 헤즈볼라의 위협 제거를 이유로 레바논 수도 베이루트를 공습하고, 레바논 남부 주둔 병력 철수를 거부한 것이 협상의 걸림돌로 작용했다.

이란은 종전 양해각서 제1조인 ‘모든 전선에서의 전투 중단’을 근거로 이스라엘의 레바논 철군을 강하게 요구해왔다. 반면 이스라엘은 헤즈볼라의 무장 해제로 자국 안보 위협이 해소돼야만 철군할 수 있다는 입장을 고수했다.

이런 가운데 미국 온라인 매체 악시오스는 미국과 이스라엘 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 지난 9일 네타냐후 총리와의 통화에서 레바논과 시리아에 배치된 이스라엘군의 철수를 촉구했다고 보도했다.