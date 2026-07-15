KCC실리콘, 서울대 연구소와 ‘로봇용 실리콘 소재’ 기술교류

로봇의 구동장치·촉각센서·인공피부 등에 실리콘소재를 활용하는 방안이 연구된다.

KCC실리콘이 서울대 로보틱스연구소와 이를 탐색하는 기술세미나를 열어 주목된다.

이 회사는 자사 기흥연구소에서 서울대 로보틱스연구소 박용래 교수 연구팀과 함께 지난 14일 ‘제1회 로봇기술 교류 세미나’를 개최했다.

KCC실리콘 김현우 연구소장, 박용래 교수를 비롯한 양측 연구진과 실무진이 참석했다. 세미나에서는 실리콘 원료를 조합해 탄성, 강도, 내구성을 구현하는 ‘실리콘 폴리머 배합기술’이 소개됐다.

또 사람의 근육처럼 수축·이완하며 움직임을 만들어내는 부드러운 구동장치인 ‘소프트 액추에이터’에 실리콘소재를 적용하는 방안 등 소재기술과 연구현황도 공유됐다.

최근 로봇산업은 생산과 산업현장 적용을 준비하는 단계로 확장되고 있다. 국내외 완성차 및 부품업계에서도 로봇 부품·소재 공급망을 구축하려는 움직임이 본격화됐다.

양측은 이번 세미나를 계기로 정기 기술교류 체계를 구축한다. 로봇 분야 실리콘소재 적용 가능성과 공동연구 과제를 논의할 계획이다. 향후 공동연구 협약을 추진해 양측의 기술협력을 강화한다는 방침이다.

KCC실리콘 관계자는 “로봇산업은 아직 적용 소재와 기술표준이 확립되지 않은 초기단계다. 학계와 협력을 통해 실리콘소재의 성능과 적용 가능성을 검증하는 것이 중요하다”며 “로보틱스연구소와 협력을 강화하겠다”고 했다.