청년 1인 가구 대상 특화사업 ‘건강한 밥상, 한 끼로 잇는 서대문’ 운영 함께 요리하고 식사하면서 자연스러운 인간관계 형성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 박운기)가 혼자 사는 청년들의 건강한 식생활과 사회적 교류 활성화를 위해 ‘건강한 밥상, 한 끼로 잇는 서대문’ 사업을 추진한다.

이는 지역 내 1인 가구 청년들이 함께 모여 요리하고 식사하며 인간관계를 형성하는 밥상모임(소셜다이닝)이다.

서대문구1인가구지원센터(증가로 244, 1층)에서 열리며, 올 연말까지 각각 3번씩의 정규 및 특별 프로그램에 모두 66명의 청년이 참여한다.

프로그램은 조리 기본기 교육, 신선한 식재료를 활용한 집밥 만들기, 건강한 식습관 형성을 위한 ‘도전 잇기’(챌린지) 등으로 꾸며진다. 참여자들은 요리 과정에서 자연스럽게 대화하며 친밀감을 높인다.

매회 2시간씩 4회차로 구성된 ‘정규 프로그램’은 11월까지 세 번 운영된다. 이달 4일 ‘정규 1기’ 첫날 12명의 참가자들은 여름철 별미인 초계국수를 함께 만들고 자신의 취미와 특기, 경험 등을 소개하며 소통했다.

앞으로 남은 3회 과정에서는 냉파스타, 비빔밥과 오이냉국, 월남쌈을 만든다. 구는 프로그램 종료 후에도 온라인 공개 대화방(오픈 채팅방)을 통해 지속해서 안부를 나누고 교류할 수 있도록 안내한다.

10명의 참여자가 한 번 모이는 ‘특별 프로그램’은 12월까지 3회 운영된다. 생일상 차리기, 인스타 감성 요리 등의 주제로 즐겁게 소통할 수 있도록 구성했다.

구는 직장인과 취업준비생 등 1인 가구의 다양한 생활 여건에 따라 평일 주간과 야간, 주말 등 다양한 시간대에 프로그램을 편성해 참여 편의를 높였다.

한 참가자는 “한 끼를 만들어 먹는 것을 넘어 함께 둘러앉아 서로의 자취 생활 에피소드도 나누며 치유받는 시간이 되었다”고 소감을 전했다.

또 다른 참가자는 ”직접 길러 먹을 수 있는 ‘상추 재배 세트’는 식비 절약과 반려 식물에 관심이 많은 1인 가구의 취향에 딱 맞는 선물이었다”고 말했다.

박운기 서대문구청장은 “앞으로도 1인 가구 주민분들이 지역 안에서 사회적 관계망을 확대하고 삶의 질을 높일 수 있도록 다양한 프로그램을 발굴해 나가겠다”고 말했다.

‘서대문구1인가구지원센터’에서는 이 밖에도 1인 가구 중장년 서로밥상, 따뜻한 한 끼 나눔, 1인 가구 커뮤니티 활성화, 주거환경개선 교육 등 다양한 사업을 추진하고 있다.