15~16일 그랜드 하얏트 인천서 개최 ICAO·항공사·학계·제작사 관계자 참석 안전문화·인적요소·AI 활용 방안 논의

[헤럴드경제=정경수 기자] 항공 안전의 새 방향을 논의하기 위해 정부와 항공사, 학계, 국제기구 관계자들이 한자리에 모였다. 인공지능(AI)과 디지털 전환이 항공 산업 전반으로 확산하는 가운데, 기술뿐 아니라 현장의 사람과 조직문화가 안전 경쟁력의 핵심이라는 데 초점을 맞췄다.

‘2026 대한민국 항공안전포럼 및 세미나’가 15일부터 이틀간 인천 영종구 그랜드 하얏트 인천에서 열린다. 이번 행사는 국토교통부와 한국항공대학교가 주최하고, 대한항공·한국교통안전공단·한국교통연구원이 주관한다. 올해 주제는 ‘사람과 문화, 함께 여는 항공안전의 새로운 패러다임’이다.

대한민국 항공안전포럼은 2024년 처음 시작돼 올해 3회째를 맞았다. 올해는 1995년부터 매년 열려온 ‘항공안전세미나’와 처음 통합 개최되면서 행사 규모도 커졌다. 국제민간항공기구(ICAO)를 비롯해 국내외 항공 관련 기관, 정부, 항공사, 학계, 항공기 제작사 관계자 등 230여명이 참석했다.

개회사는 정채교 국토교통부 항공정책실장이 맡았다. 허희영 한국항공대 총장은 환영사를 통해 항공 안전 분야의 협력 필요성을 강조했다.

대한항공에서는 유종석 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장이 축사에 나섰다. 그는 “거대한 변화 속에서도 이를 통제하고 실제 ‘안전’으로 연결해 내는 핵심적인 힘은 결국 현장의 ‘사람’, 그들의 ‘전문성’, 그리고 신뢰에 기반한 ‘문화와 협업’에서 나온다”며 “대한항공은 앞으로도 사람 중심의 안전문화를 정착시키고, 신뢰할 수 있는 안전관리체계 구축과 민관 협력 증진에 앞장서 여러분과 함께 가장 안전한 항공 환경을 만들어 가겠다”고 강조했다.

최근 항공업계는 여름 성수기 여객 수요 확대와 국제선 공급 증가에 맞춰 운항 안정성과 정비 역량을 다시 점검하고 있다. 항공사 간 노선 경쟁이 커지는 상황에서 안전관리 체계는 단순한 규제 대응을 넘어 항공사의 신뢰도와 직결되는 요소로 부각되고 있다.

이번 포럼의 핵심은 안전문화, 인적요소, 기술혁신의 결합이다. 항공 산업은 AI, 데이터 분석, 예지정비 등 기술 도입이 빨라지고 있지만, 실제 안전 성과로 이어지기 위해서는 현장 구성원이 위험을 말할 수 있는 조직문화와 리더십이 함께 갖춰져야 한다는 문제의식이 깔렸다.

첫 번째 세션은 ‘항공산업 격변기, 항공안전 리더십의 역할과 책임’을 주제로 진행됐다. 윤완철 카이스트 교수가 기조연설을 맡았고, 이어 국토부와 주요 항공사 최고안전책임자(CSO)·최고경영자(CEO)급 인사들의 패널 토론이 열렸다.

토론에는 유경수 국토교통부 항공안전정책관, 유종석 대한항공 부사장, 조성배 아시아나항공 안전보건 총괄 겸 오퍼레이션 부문 부사장, 조중석 이스타항공 대표이사, 이상윤 트리니티항공 대표이사가 참여했다.

참석자들은 항공 분야 주요 기관과 12개 국적항공사 CEO들이 함께 제작한 안전 메시지 영상도 시청했다. 항공사별 안전관리 체계를 넘어 산업 전체의 안전문화 확산이 필요하다는 공감대를 만들기 위한 순서다.

오후 두 번째 세션에서는 ‘말할 수 있는 조직, 함께 배우는 문화’를 주제로 항공사 안전문화 현황과 조직 회복탄력성 강화 방안이 다뤄진다. 사고나 오류를 숨기는 대신 공유하고 학습하는 조직을 어떻게 만들 것인지가 주요 논의 대상이다.

에릭 홀나겔 교수는 ‘안전을 바라보는 관점의 변화’를 주제로 강연한다. 그는 기존처럼 “사고가 나지 않으면 안전하다”고 보는 데서 그치지 말고, 현장에서 일이 평소에 어떻게 문제없이 잘 굴러가는지를 살펴야 한다고 강조할 예정이다. Safety-II는 사고 원인만 찾는 방식이 아니라, 직원들이 매일 위험을 피하고 일을 성공적으로 해내는 과정에서 안전의 해법을 찾는 접근법이다.

베넷 월시 대한항공 항공안전보안실장은 ‘안전 패러다임 전환과 대한항공 공정 문화’를 주제로 발표한다. 항공 현장에서 구성원이 실수와 위험 신호를 자유롭게 말할 수 있는 문화, 이른바 ‘저스트 컬처’ 정착 방안을 공유할 예정이다.

세 번째 세션의 주제는 ‘디지털 전환 시대의 Safety-II와 안전 인텔리전스’다. 항공 산업에서 AI를 어떻게 활용할지, 조종사와 정비사가 AI 분석 결과를 신뢰하도록 만들기 위해 어떤 조건이 필요한지 등이 논의된다.

미국 항공우주 분야 명문대인 엠브리리들 항공대의 마크 밀러 교수가 조종사와 정비사의 AI 신뢰 구축을 주제로 강연한다. 델타항공, 에어캐나다, 진에어 등 국내외 항공사들은 각사의 안전 인텔리전스 운영 현황을 공유한다. 카이스트 데이터분석센터는 한국형 안전 인텔리전스 구축 전략에 대한 시사점을 제시한다.

둘째 날인 16일에는 사람과 협력을 키워드로 조종사 역량 개발, AI 기반 항공기 예지정비, 유지보수(MRO)의 디지털 전환, 안티 드론 등 항공 안전 협력 체계가 논의된다.