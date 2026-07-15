[헤럴드경제=윤창빈 기자] 15일 오전 서울 강남구 한국섬유센터에서 열린 제7회 MDF 패션디자인 공모전에서 대학생들이 작품을 만들고 있다. 비영리 공익 장학재단 엠디재단이 2020년부터 주최한 MDF 패션디자인 공모전은 매년 14명의 장학생을 선발해 장학금을 지원한다.


pangbin@heraldcorp.com