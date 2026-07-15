‘하반기 VCM’ 계열사 대표 등 참석 더그 스티븐스 강연·AX사례 공유

롯데가 15일 서울 송파구 잠실 롯데월드타워에서 2026년 하반기 VCM(Value Creation Meeting·옛 사장단회의)을 개최한다.

VCM은 신동빈(사진) 롯데 회장을 비롯해 롯데지주 대표이사 및 실장, 각 계열사 대표 등 80여명이 모여 그룹의 경영 방침과 중장기 전략을 논의하는 자리로, 매년 상·하반기 두 차례 열린다.

이번 VCM에서는 상반기 경영 성과를 점검하고, 하반기 목표 달성을 위한 주요 경영 방침을 공유한다. 불확실한 대내외 환경 속에서 수익성 중심 경영을 통한 지속가능한 성장 방안을 논의할 예정이다. 이날 회의는 미래학자 겸 경영 컨설턴트인 더그 스티븐스(Doug Stephens)의 외부 강연으로 시작한다. 더그 스티븐스는 글로벌 유수 기업의 전략 수립 경험을 바탕으로 롯데 경영진에게 AI(인공지능) 트렌드 변화 및 글로벌 시장에 관한 인사이트를 전할 예정이다. 롯데가 VCM에 외국 연사를 초빙한 것은 처음이다.

노준형 롯데지주 대표이사와 고정욱 롯데지주 대표이사는 각각 그룹 하반기 경영 전략과 재무 전략을 발표한다. 식품·유통·화학·호텔 부문의 주요 계열사 대표들은 각 사업의 본질에 집중한 경쟁력 제고 방안을 제시한다.

롯데는 VCM에 앞서 AI(인공지능) 기술의 현장 도입을 확산하기 위해 그룹 AX 추진 현황과 사례를 소개하는 ‘AI 에이전트 전시’를 진행한다. 전시에서는 음성·모션 인식 기반의 AI 비서와 더불어 가격 모니터링, 수요예측, 글로벌 시장 전망 등 현업용으로 개발한 10여개 AI 에이전트를 선보인다.

신동빈 회장은 지난달 5~6일 열린 ‘CEO AI 아카데미’에서 “AX는 선택이 아닌 그룹의 생존이 걸린 최우선 과제”라고 강조한 바 있다. 강승연 기자