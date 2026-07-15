2025 지속가능경영보고서 발간 진화된 ESG 체계 등 성과 담아

이노션이 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과와 미래 비전을 담은 ‘2025 지속가능경영보고서’를 발간했다.

15일 이노션에 따르면 김정아(사진) 대표이사 체제 출범 이후 처음 발간된 이번 보고서엔 지난해 달성한 사상 최대 매출총이익(9902억원) 성과와 함께 한층 진화된 ESG 체계에 대한 설명이 담겼다. 김정아 대표이사는 “지난해 역대 최대 비즈니스 성과를 달성함과 동시에 광고업계에서 유일하게 한국ESG기준원 종합 A등급을 획득하는 의미 있는 결실을 거뒀다”며 “AX 전략을 기반으로 설루션 파트너로 도약하는 한편, 이해관계자들과 함께 성장하는 건강한 비즈니스 생태계를 구축하겠다”고 말했다.

이노션은 글로벌 공시 규제에 대응하기 위해 국제지속가능성기준위원회(ISSB) 표준인 ▷거버넌스 ▷전략 ▷위험관리 ▷지표 및 목표 중심의 ‘4-필라(Pillar)’ 구조를 주요 이슈에 반영했다. 특히 ‘이중 중대성 평가’를 통해 ▷임직원 역량강화 및 교육 ▷다양성 및 포용성 강화 ▷인권경영 체계 구축 ▷파트너사 지속가능성 관리를 4대 핵심 이슈로 선정하고, ‘기후변화 대응 체계’를 전략 이슈로 삼았다. 김현일 기자