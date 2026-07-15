하반기 조직개편, 정책사업 조직강화 은행 그룹·지역 본부에 인사권 위임

IBK기업은행이 정책금융 수행 역량과 인공지능 전환(AX)을 강화하는 방향으로 조직을 개편했다. 현장 조직에 인사 권한을 확대해 책임경영을 강화하는 인사제도 개편도 함께 단행했다.

기업은행은 15일 이 같은 내용의 2026년 하반기 조직개편과 정기 인사를 실시했다고 밝혔다. 우선 생산적 금융과 포용금융을 전담하는 ‘생산적포용금융부’를 신설했다. 투자 관련 부서에는 정책사업 전담 조직을 보강해 정책금융을 보다 체계적으로 추진할 방침이다.

금융당국은 곧 시행할 은행권 포용금융 종합평가체계에 포용금융 전략을 실행할 부서의 존재 여부 등 ‘지배구조’도 평가할 방침이다.

전사적인 AX대전환도 추진된다. 기존 디지털그룹을 AX전략그룹으로 재편하고 AI 전략 수립과 실행을 총괄하는 AX 컨트롤타워를 구축한다. 아울러 체계적인 데이터 활용과 내부통제도 강화할 수 있도록 조직을 확대·개편했다.

사업 간 상승효과 제고를 위한 조직 재정비도 이뤄졌다. CIB그룹에는 산재되어 있던 글로벌투자 기능을 신설해 사업 추진력과 전문성을 높였다.

자산관리그룹 내 연금사업본부를 편제하여 WM·신탁·연금사업 간 시너지를 높여 고객 생애주기에 맞는 유기적 자산 관리를 도모한다.

장민영 기업은행장은 조직개편에 맞춰 ‘현장 중심의 책임인사제 구현’에 중점을 두었다.

그 일환으로 현장을 가장 잘 이해하는 조직이 직원의 성과와 역량을 충실히 심사할 수 있도록 그룹과 지역본부에 인사권을 위임했다. 현장 의견을 보다 더 많이 반영하기 위해 팀장급이하 직원의 이동을 분리 시행한다.

이번 정기인사에는 신임 부행장 3명, 신임 본부장 11명이 선임되었다. 정은지 본부장을 금융소비자보호그룹장, 이동운 본부장을 AX전략그룹장, 정광석 본부장을 글로벌사업그룹장으로 선임했다.

이와 함께 팀장급이하 직원을 대상으로 한 부점장 행내공모 및 발탁승진을 지속 실시해 성과창출 의지와 역량을 갖춘 직원에게 기회를 제공하고 조직 활력을 제고할 예정이다. 서상혁 기자