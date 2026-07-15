TV 매체 영향력 지수 46.1점…8대 매체 중 1위

[헤럴드경제=손미정 기자] TV 광고의 영향력이 유튜브나 사회관계망서비스(SNS) 등을 통한 광고를 앞서는 것으로 나타났다. 광고를 인지하는 것부터 상품 구매 의향으로 이어지는 전 단계에서 여전히 TV 광고의 효과가 두드러진다는 분석이다.

15일 한국방송광고진흥공사(이하 코바코)가 발표한 ‘2026년 매체이용행태 조사’에 따르면 TV 광고는 광고 효과 핵심 지표인 ‘광고 기억’, ‘광고 신뢰’, ‘구매 의향’에서 8대 광고매체 중 모두 1위를 기록했다.

TV를 비롯해 유튜브, 인터넷 검색/배너, SNS, 라디오, 신문/잡지, 옥외, 온라인 동영상 서비스(OTT) 등 8대 매체 광고 효과를 비교한 이번 조사는 지난 6월 5일부터 10일까지 온라인을 통해 전국 만 20~64세 성인 남녀 3000명을 대상으로 진행됐다.

조사 결과 TV 광고는 ‘광고가 기억이 난다’는 항목에서 응답률 31.7%를 기록하며 1위를 차지했다. 유튜브(25.6%)도 6%포인트 이상 앞섰다.

‘광고가 믿을 만하다’는 광고 신뢰 응답도 TV가 18.5%로 가장 높았다. 반면 유튜브 8.2%, SNS는 7.8%, OTT 9.1% 등 주요 디지털 매체 대부분이 10% 미만에 그쳤다. 아울러 ‘광고를 보고 관련 제품을 구매하고 싶었던 경험이 있다’는 ‘구매 의향’ 역시 TV가 30.8%로 가장 높았다.

이 같은 광고 기억, 광고 신뢰, 구매 의향, 검색 의향 등 광고 효과 4개 문항의 5점 만점 점수를 100점 기준으로 환산한 ‘매체 영향력 지수’에서도 TV는 46.1점을 기록하며 8대 매체 중 가장 높았다. 이어 유튜브(42.9점), 인터넷 검색/배너(41.6점), SNS(39.8점) 순이었다.

코바코 관계자는 “이번 조사는 인지부터 신뢰, 구매까지 소비자 여정의 전 단계를 관통하는 매체가 TV라는 점을 보여준다”며, “광고 효과를 극대화하고자 하는 광고주라면 TV를 매체 전략의 중심에 둘 필요가 있다”고 밝혔다.

한편 이번 조사에서 매체별 일 평균 이용 시간은 유튜브가 2시간 정도라고 답한 응답자가 가장 많았다. 인터넷 포털은 1시간 정도, TV와 SNS, OTT는 1시간 미만이 가장 높게 나타났다. 라디오와 신문/잡지는 응답자의 과반이 이용하지 않는다고 응답했다.

광고 접촉의 경우 최근 1개월 내 기준 유튜브와 인터넷 검색/배너가 80%로 높았다. 20대의 경우 유튜브가, 30대의 경우 OTT 광고 접촉률이 상대적으로 높게 나타났다.