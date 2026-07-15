거북이 등껍질·네 다리 형상화 ‘안정성’ 강조

오디세이 TRTL 퍼터
오디세이 TRTL 퍼터

[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 향상된 관성 모멘트(MOI)로 흔들림 없는 스트로크와 뛰어난 관용성을 구현한 오디세이 신제품 ‘TRTL 퍼터(터틀퍼터)’를 국내 공식 출시한다고 15일 밝혔다.

오디세이를 대표하는 말렛 퍼터인 투볼, #7, 로시, 제일버드에 이어 새롭게 선보이는 터틀퍼터는 퍼팅에서 가장 중요한 요소인 안정성을 극대화하기 위해 설계된 차세대 말렛 퍼터다.

제품명인 TRTL은 거북이를 뜻하는 ‘터틀(Turtle)’에서 영감을 받았다. 퍼터 중앙의 육각형 구조는 거북이의 등껍질을, 주변부는 네 다리를 형상화했다. 이는 높은 관성 모멘트를 구현하는 핵심 구조이자 터틀퍼터만의 디자인 아이덴티티를 상징한다. 헤드커버와 샤프트 데칼, 그립에도 동일한 디자인 모티브를 적용해 제품의 완성도를 높였다.

터틀퍼터의 가장 큰 특징은 오디세이 최초로 적용된 4개의 솔 웨이트 구조다. 경량 소재를 활용한 독창적인 육각형 바디 구조와 전방 및 후방에 전략적으로 배치된 4개의 웨이트를 통해 높은 관성 모멘트를 구현했다.

오디세이 TRTL 퍼터 라인업은 4개 모델로 구성된다.
오디세이 TRTL 퍼터 라인업은 4개 모델로 구성된다.

셋업 안정성도 강화했다. 페이스부터 후방까지 이어지는 듀얼 트랙(Dual Track) 얼라인먼트는 타깃 방향에 대한 시인성을 높여 목표 방향을 보다 직관적으로 정렬할 수 있도록 돕는다. 터틀퍼터에 새로 탑재된 Ai-STAR 인서트는 헤드 임팩트 효율과 볼 스피드의 일관성을 높여 컴팩트한 스트로크만으로도 충분한 볼 스피드를 만들어 일관된 거리 컨트롤을 제공한다.

함께 출시되는 TRTL S2S(Square 2 Square) 모델은 높은 관성 모멘트 설계에 오디세이의 제로토크 기술을 결합한 모델이다.

라인업은 TRTL CH, TRTL DB, TRTL S, TRTL S2S 등 총 4개 모델로 구성된다. 일반 모델에는 90g 스트로크 랩 샤프트를, S2S 모델에는 120g 스트로크 랩 샤프트를 적용해 높은 관성 모멘트와 안정적인 스트로크 밸런스를 완성했다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “터틀퍼터는 오디세이가 추구해온 퍼팅 안정성을 한 단계 끌어올린 새로운 말렛 퍼터”라며 “압도적인 관성 모멘트와 직관적인 얼라인먼트, 새롭게 적용된 인서트를 바탕으로 보다 안정적이고 자신감 있는 퍼팅을 원하는 골퍼들에게 새로운 기준이 될 것”이라고 말했다.


yjc@heraldcorp.com