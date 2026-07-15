거북이 등껍질·네 다리 형상화 ‘안정성’ 강조

[헤럴드경제=조용직 기자] 캘러웨이골프 코리아가 향상된 관성 모멘트(MOI)로 흔들림 없는 스트로크와 뛰어난 관용성을 구현한 오디세이 신제품 ‘TRTL 퍼터(터틀퍼터)’를 국내 공식 출시한다고 15일 밝혔다.

오디세이를 대표하는 말렛 퍼터인 투볼, #7, 로시, 제일버드에 이어 새롭게 선보이는 터틀퍼터는 퍼팅에서 가장 중요한 요소인 안정성을 극대화하기 위해 설계된 차세대 말렛 퍼터다.

제품명인 TRTL은 거북이를 뜻하는 ‘터틀(Turtle)’에서 영감을 받았다. 퍼터 중앙의 육각형 구조는 거북이의 등껍질을, 주변부는 네 다리를 형상화했다. 이는 높은 관성 모멘트를 구현하는 핵심 구조이자 터틀퍼터만의 디자인 아이덴티티를 상징한다. 헤드커버와 샤프트 데칼, 그립에도 동일한 디자인 모티브를 적용해 제품의 완성도를 높였다.

터틀퍼터의 가장 큰 특징은 오디세이 최초로 적용된 4개의 솔 웨이트 구조다. 경량 소재를 활용한 독창적인 육각형 바디 구조와 전방 및 후방에 전략적으로 배치된 4개의 웨이트를 통해 높은 관성 모멘트를 구현했다.

셋업 안정성도 강화했다. 페이스부터 후방까지 이어지는 듀얼 트랙(Dual Track) 얼라인먼트는 타깃 방향에 대한 시인성을 높여 목표 방향을 보다 직관적으로 정렬할 수 있도록 돕는다. 터틀퍼터에 새로 탑재된 Ai-STAR 인서트는 헤드 임팩트 효율과 볼 스피드의 일관성을 높여 컴팩트한 스트로크만으로도 충분한 볼 스피드를 만들어 일관된 거리 컨트롤을 제공한다.

함께 출시되는 TRTL S2S(Square 2 Square) 모델은 높은 관성 모멘트 설계에 오디세이의 제로토크 기술을 결합한 모델이다.

라인업은 TRTL CH, TRTL DB, TRTL S, TRTL S2S 등 총 4개 모델로 구성된다. 일반 모델에는 90g 스트로크 랩 샤프트를, S2S 모델에는 120g 스트로크 랩 샤프트를 적용해 높은 관성 모멘트와 안정적인 스트로크 밸런스를 완성했다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “터틀퍼터는 오디세이가 추구해온 퍼팅 안정성을 한 단계 끌어올린 새로운 말렛 퍼터”라며 “압도적인 관성 모멘트와 직관적인 얼라인먼트, 새롭게 적용된 인서트를 바탕으로 보다 안정적이고 자신감 있는 퍼팅을 원하는 골퍼들에게 새로운 기준이 될 것”이라고 말했다.