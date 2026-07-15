김광용 행안부 재난안전관리본부 만나 특별교부세·지방교부세 재원 확대 건의

[헤럴드경제=박준환 기자]최현덕 남양주시장이 지난 14일 김광용 행정안전부 재난안전관리본부에게 시민 안전과 지역 현안 해결을 위한 특별교부세 지원과 지방교부세 재원 확대를 건의했다.

이날 최현덕 시장은 김광용 본부장을 만나 현안 관련 사업의 필요성을 설명하고 정부의 적극적인 지원을 요청했다.

이번 면담은 시민주권 실현을 위한 대정부 협력 행보의 하나로, 재난예방 기반시설 확충과 지방재정 기반 강화를 통해 시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전도시를 조성하고 지속 가능한 지역발전의 토대를 마련하기 위해 추진됐다.

최 시장은 이날 ▷직동천 하류부 소하천 정비사업 ▷묵현천 하천정비사업 ▷사능천 친수공간 조성사업 이렇게 3개 사업에 대한 특별교부세 지원을 요청했다.

직동천 하류부 소하천 정비사업과 묵현천 하천정비사업은 집중호우 때 반복되는 침수 피해를 예방하기 위해 하천의 통수 능력과 배수 기능을 개선하는 사업이다. 시는 해당 구간의 재해 위험을 선제적으로 해소해 시민의 생명과 재산을 보호할 계획이다.

사능천 친수공간 조성사업은 하천의 안전성과 생태 기능을 높이고, 시민이 일상에서 이용할 수 있는 저탄소 수변공원을 조성하기 위한 사업이다. 이를 통해 하천 환경을 개선하고 시민의 휴식·여가 공간도 확충할 방침이다.

아울러 최 시장은 지방의 행정수요가 지속해서 증가하는 반면 지방재정 여건은 갈수록 어려워지고 있다며, 안정적인 재정 기반 마련을 위한 지방교부세 재원 비율 확대의 필요성도 함께 건의했다.

최현덕 시장은 “시민의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치”라며 “재난예방 사업은 사고 발생 이후 복구하는 것보다 사회적·경제적 효과가 큰 만큼 정부의 적극적인 지원이 필요하다”고 말했다.

이어 “안정적인 지방재정은 시민의 안전과 삶의 질을 뒷받침하는 기반”이라며 “남양주시는 앞으로도 시민 안전과 지역 현안 해결을 위해 중앙정부와 긴밀히 협력하고, 특별교부세와 국비 등 정부 재원 확보에 최선을 다하겠다”고 했다.