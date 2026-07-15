안정형 ‘헤지펀드셀렉션’에 이어 공격형 추가 헤지펀드셀렉션, 설정 이후 수익률 99.75% 다양한 우수 운용 전략에 분산 투자 장점

[헤럴드경제=김지윤 기자] 미래에셋자산운용은 ‘미래에셋 알파셀렉션 혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)’을 출시한다고 15일 밝혔다.

미래에셋 알파셀렉션 혼합자산은 국내 주요 사모펀드에 분산 투자하는 사모투자 재간접 공모펀드다.

국내 유수의 사모펀드 가운데 주식 매수(롱온리) 전략 펀드 편입에 집중하고, 시장 상황에 따라 성과 방어를 위해 롱숏전략 펀드를 편입해 운용한다. 미래에셋증권, 우리투자증권, 한화투자증권, SK증권 등을 통해 가입할 수 있다.

이번 상품 출시로 미래에셋자산운용은 고위험·고수익을 추구하는 사모투자 재간접 공모펀드까지 라인업을 확대했다. 시장 대비 초과수익을 추구하는 투자자들의 다양한 수요를 충족할 수 있을 것으로 기대된다.

미래에셋자산운용은 2017년부터 ‘미래에셋 헤지펀드셀렉션 혼합자산(사모투자재간접형)’을 설정, 국내 최초 사모투자 재간접 공모펀드를 운용하며 관련 운용 경험과 성과를 축적해왔다. 해당 펀드는 2017년 9월 설정 이후 99.75%의 수익률을 기록했으며, 순자산은 약 4400억원으로 국내 대표 사모투자 재간접 공모펀드로 자리매김했다.

이 펀드는 한국형 헤지펀드(사모펀드)를 포트폴리오에 두루 담으며 시장 상황과 관계없이 지속적인 성과를 창출하는 것을 목표로 했다. 이벤트드리븐, 채권, 메자닌, 멀티전략 등 다양한 전략의 사모펀드에 분산 투자하는 방식이다.

이번에 새롭게 출시한 ‘알파셀렉션’은 상장주식 중심의 롱온리 전략 비중을 높여 보다 적극적으로 초과수익을 추구한다. 투자 성향에 따라 안정형과 공격형 상품을 선택할 수 있도록 라인업도 확대했다.

사모투자 재간접 공모펀드는 일반 투자자가 갖는 사모펀드 투자의 장벽인 최소투자금액(3억원) 제한 없이 소액으로도 성과가 우수한 사모펀드에 분산 투자할 수 있다. 최근 출시된 국민성장펀드(국민참여형)도 사모투자 재간접 공모펀드 구조를 활용하고 있다. 국민성장펀드는 민관합동으로 150조원을 조성, 첨단전략산업 생태계 전반을 지원하는 프로젝트다.

성태경 미래에셋자산운용 채널솔루션부문 대표는 “미래에셋자산운용이 지난 10년간 축적한 사모·헤지펀드 운용 및 선별 역량을 바탕으로 투자자 선택의 폭을 넓히기 위해 이번 상품을 선보였다”며 “개별 사모펀드에 직접 투자하는 부담은 낮추면서도 다양한 우수 운용 전략에 분산 투자할 수 있는 효율적인 투자 솔루션이 될 것으로 기대한다”고 말했다.