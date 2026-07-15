갱신형·해약환급금 미지급형으로 부담 완화 간병인 매칭·시설 컨설팅 등 치매 특화 서비스도

[헤럴드경제=박성준 기자] AIA생명이 치매 진단 이후 발생하는 생활비와 간병비 부담을 보장하는 치매보험을 선보였다.

AIA생명은 ‘(무)파워100치매보험 갱신형 해약환급금미지급형’을 출시했다고 15일 밝혔다. 이 상품은 AIA생명 텔레마케팅(TM) 설계사를 통해 상담하고 가입할 수 있다.

이 상품은 다양한 치매 관련 특약을 통해 치매 진행 단계별 진단비를 보장하며, 중증치매 진단 시에는 월 최대 500만원의 생활비와 재가·시설급여금을 지급한다.

전 담보에 갱신형·해약환급금 미지급형 구조를 적용해 보험료 부담도 낮췄다. 이에 따라 보험료 부담으로 치매보험 가입을 미뤄왔던 고객들도 보장을 준비할 수 있고, 충분한 치매 보장을 마련하지 못한 고객 역시 합리적인 비용으로 필요한 보장을 설계할 수 있다.

예를 들어 60세 여성은 월 4만원대 보험료로 중증치매 진단 시 월 100만원의 생활자금과 재가·시설급여를 각각 매월 1회당 최대 200만원 보장받도록 설계할 수 있다.

고객들은 일정 조건 충족 시 제휴사를 통해 ▷재가 간병인 매칭 ▷맞춤형 요양시설 컨설팅 등 치매 특화 헬스케어 서비스 ▷치매 신탁을 함께 이용할 수 있다. 단순 보험금을 넘어 치매 진단 이후 돌봄과 자산관리까지 지원하는 것이 특징이다.

출시 초기에는 일정 조건을 충족한 가입 고객을 대상으로 치매 진단·레켐비 치료 전 필요한 검사 지원 혜택을 한시적으로 제공할 예정이다.

유신옥 AIA생명 고객총괄본부장은 “앞으로도 시니어 고객의 건강하고 안정적인 노후를 지원하는 상품과 서비스를 선보이겠다”고 말했다.

한편, AIA생명은 노인성 질환 진단·요양·생활비 등을 보장하는 ‘(무)AIA 원스톱 든든 건강보험’을 출시하는 등 시니어 특화 상품군을 지속해서 선보인 바 있다.