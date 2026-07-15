위성용 고효율 태양광 셀 및 패널 기술 300억원 투입…2028년까지 기술 개발 후 검증까지

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화솔루션과 한화시스템이 ‘우주용 태양광’ 핵심 기술로 꼽히는 위성용 고효율 태양광 셀 및 패널 기술 공동 개발에 나선다고 15일 밝혔다.

한화솔루션은 2028년까지 약 2.5년간 고효율 셀 설계 및 성능 고도화, 우주 환경 신뢰성 검증 등 핵심 연구개발을 주도한다. 특히 전력 효율, 구조적 경량성, 방사선 내구성 등을 동시에 요구하는 초저궤도(VLEO) 환경에서 성능을 극대화하는 전력 설루션을 구현한다. 또 실제 발사체를 활용해 우주 실증을 병행해, 기술 검증 및 초기 우주 적용성을 확보한다.

한화시스템은 이 기간 위성용 탠덤 태양전기 개발에 300억원의 연구개발 비용을 단계적으로 투입해, 상용화 기반을 마련한다.

이후 양사는 한화시스템이 양산할 0.15m급 초저궤도 초고해상도 합성개구레이더(VLEO UHR SAR) 64기 군집 사업과 연계해 실제 위성에 탠덤 셀을 적용하는 등 상용화에 나선다. 나아가 이번에 확보한 기술을 향후 저궤도(LEO), 중궤도(MEO) 등 다양한 환경으로 확장 가능하도록 발전시킬 계획이다.

박승덕 한화솔루션 큐셀 부문 대표는 “이번 한화시스템과의 협업은 큐셀이 축적해온 고효율 태양전지 기술을 우주 산업으로 확장하는 중요한 출발점”이라며 “위성용 전력 설루션의 성능과 신뢰성을 높이고, 장기적으로는 우주 산업과 재생에너지 산업의 융합을 기반으로 글로벌 우주 전력 시장에서 새로운 성장 기회를 창출해 나가겠다”고 말했다.