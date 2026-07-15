역대 38번째…29년간 연평균 137대 판매 “초심 잃지 않고 최고의 서비스로 보답”

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아는 김수곤 경남 울산중앙지점 선임 오토컨설턴트가 누계 판매 대수 4000대를 달성해 ‘그랜드 마스터’에 올랐다고 15일 밝혔다.

그랜드 마스터는 기아에서 누계 판매 4000대를 달성한 오토컨설턴트에게 주어지는 영예다. 기아는 김수곤 선임 오토컨설턴트에게 상패와 포상 차량을 수여했다.

김수곤 선임 오토컨설턴트는 1997년 입사 후 29년간 연평균 137대를 판매했다. 지난 6월 1일 누계 판매 대수 4000대를 달성해 역대 38번째 그랜드 마스터의 영예를 안았다.

김수곤 선임 오토컨설턴트는 “그동안 제가 만나 온 모든 고객분께서 주신 소중한 도움의 결과”라며 “앞으로도 초심을 잃지 않고 고객들에게 최고의 서비스로 보답하겠다”고 말했다.

기아는 오토컨설턴트들의 자긍심을 고취하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 장기판매 명예 포상 제도, 기아 스타 어워즈 등 포상 제도를 운용하고 있다.

기아는 ‘장기판매 명예 포상 제도’를 통해 오토컨설턴트에게 누적 판매 ▷2000대 달성 시 ‘스타’ ▷3000대 달성 시 ‘마스터’ ▷4000대 달성 시 ‘그랜드 마스터’ ▷5000대 달성 시 ‘그레이트 마스터’ 등의 칭호를 부여한다.

한편, 기아가 올해 상반기 글로벌 시장에서 163만대를 넘게 판매하며 역대 상반기 최대 실적을 달성했다.

전기차 판매도 역대 최고 수준을 기록했다. 기아는 올해 1~6월 국내에서 전기차 7만2078대를 판매하며 상반기 기준 역대 최대 판매 실적을 달성했다. 이는 지난해 상반기 판매량인 2만8706대보다 151.1% 증가한 수치다.