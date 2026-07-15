6월 양산 돌입 HMGMA에 초도 물량 공급

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹과 SK온의 북미 배터리 합작공장인 현대-SK 배터리 매뉴팩처링 아메리카(HSBMA)가 최근 상업 가동을 시작했다.

15일 배터리 업계와 현지 언론 애틀랜타저널컨스티튜션(AJC)에 따르면 조지아주 바토우 카운티에 위치한 HSBMA는 지난달 양산에 돌입했다. 초도 물량은 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 공급돼 전기차 생산에 활용되는 것으로 전해졌다.

HSBMA는 양사가 총 50억 달러를 공동 투자해 지분을 50%씩 보유한 합작법인이다. 2023년 착공해 최근 완공했으며, 92만평 규모에 달한다. 이 공장에서는 현재 3500명이 근무하고 있으며, 연간 생산능력은 전기차 약 30만대에 탑재할 수 있는 규모인 35GWh다.

앞서 현대차그룹은 지난 2023년 4월 HSBMA에서 생산된 배터리 셀을 현대모비스가 배터리 팩으로 제작해 미국에서 생산하는 현대차, 기아, 제네시스 전기차에 전량 공급할 예정이라고 발표한 바 있다.

HSBMA 관계자는 “미국 조지아주 바토우 카운티 소재 HSBMA는 최근 상업 가동을 시작했으며, 현재는 초기 생산 단계로 생산 규모를 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.

HSBMA가 가동을 시작하면서 SK온의 북미 배터리 공급 거점은 다각화됐다. SK온은 앞서 조지아주 커머스에 위치한 단독 공장 ‘SKBA’를 통해 HMGMA에 배터리를 공급 중이다.