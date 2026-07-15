브랜드 이벤트 ‘Life’s Good Day’ 개최 임직원들과 브랜드 가치 실천 방안 공유

[헤럴드경제=김현일 기자] 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 “미래 고객에게도 더 나은 삶을 제공하기 위해 고민하며 라이프스굿(Life’s Good)을 실천하겠다”고 밝혔다.

류재철 CEO는 지난 13일 서울 여의도 LG트윈타워 서관에서 브랜드 이벤트 ‘라이프스굿 데이(Life’s Good Day)’를 열고 브랜드 슬로건인 ‘라이프스굿’ 실천을 다짐하는 내용을 발표했다.

LG전자는 이달 7일부터 24일까지 LG트윈타워를 비롯해 마곡 사이언스파크, 창원 스마트파크, 평택 디지털파크 등 전국 10개 사업장을 순회하며 ‘라이프스굿 선당포’를 운영한다.

물건을 맡기고 돈을 빌리는 전당포처럼 임직원들로부터 선행 다짐을 받고 다채로운 브랜드 경험을 제공한다는 방침이다. 업무와 일상에서 작은 것이라도 먼저 실천하는 ‘선행(先行)’, 더 나은 세상을 만드는 ‘선행(善行)’에 동참하자는 의미다.

류 CEO 등 경영진도 참석해 참여를 독려하고 있다. 류 CEO는 “두 가지 의미의 선행은 우리의 조직문화 혁신 슬로건 리인벤트2.0의 ‘문제 드러내기’, ‘이기는 실행하기’와도 닮아 있다”며 “문제 드러내기가 먼저 실천하는 선행(先行)이라면 이기는 실행하기는 더 나은 세상을 만드는 선행(善行)”이라고 말했다.

그러면서 “각자의 자리에서 실천하는 작은 행동이 모여 고객에게 더 나은 경험을 제공하고 LG전자 브랜드의 경쟁력을 만들어갈 것”이라며 “라이프스굿 데이가 10년, 20년, 40년 이상 지속되며 브랜드 가치를 단단히 하길 바란다”고 덧붙였다.

행사장에는 임직원들의 업무와 일상 속 선행 다짐을 공유하는 ‘선행 디스플레이 월’을 비롯해 포토부스, 브랜드 핵심가치가 적힌 지점에 스톤을 안착시키는 컬링 게임, 친환경 리유저블 컵을 활용한 아이스크림 부스 등 다양한 체험 공간이 마련됐다.

LG전자는 2023년부터 매년 임직원을 대상으로 브랜드 가치를 내재화하는 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 올해는 지난 3년 간 축적한 브랜드 이해도를 기반으로 이를 체험하는 것에 중점을 뒀다. 이를 통해 브랜드 가치를 자연스럽게 실천하는 문화를 확산해 나간다는 구상이다.

김효은 LG전자 브랜드매니지먼트담당은 “고객에게 사랑받는 브랜드는 구성원의 공감과 실천에서 시작한다”며 “구성원 모두가 브랜드 핵심가치를 업무와 일상에서 자연스럽게 실천할 수 있도록 다양한 프로그램을 이어갈 것”이라고 말했다.