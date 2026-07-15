17일 태극기 게양 인증하면 선착순 200명 태극기·키캡 증정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 17일 제78주년 제헌절을 맞아 구민들의 자발적인 태극기 게양을 독려하기 위한 ‘태극기 게양 챌린지’를 진행한다고 밝혔다.

이번 참여 행사는 대한민국 헌법 제정을 기념하는 제헌절의 의미를 되새기고 국기 게양 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

참여를 희망하는 구민은 제헌절 당일 태극기를 게양한 뒤 인증사진을 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고, 은평구 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 구독한 뒤 인증 내역을 제출하면 된다. 참여자 선착순 200명에게는 태극기와 태극기 키캡 가운데 원하는 1종을 증정한다.

김미경 은평구청장은 “제헌절은 대한민국 헌법 제정을 기념하는 뜻깊은 날”이라며 “구민 여러분께서 이번 챌린지에 참여해 나라 사랑의 의미를 함께 되새겨보시길 바란다”고 말했다.

자세한 참여 방법은 은평구청 누리집과 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.