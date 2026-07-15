야말, 쇄도하다 PK 얻어내 결승골 기여 20일 잉글랜드-아르헨 승자와 결승전

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘무적함대’ 스페인이 프랑스를 꺾고 2026 북중미 월드컵 결승에 진출했다.

스페인은 15일(이하 한국시간) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 대회 준결승전에서 미켈 오야르사발의 페널티킥 선제 골과 페드로 포로의 추가 골로 프랑스에 2-0으로 승리했다.

사상 첫 우승을 달성했던 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 4강 무대에 복귀한 스페인은 그 기세를 몰아 결승까지 선착했다. 프랑스는 3회 연속 결승 진출이 좌절됐다.

스페인은 오는 20일 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 잉글랜드-아르헨티나 준결승전 승자와 우승 트로피를 놓고 격돌한다.

양팀의 팽팽한 압박 속에 전반 20분 스페인은 마르크 쿠쿠레야의 크로스를 프랑스 수비수 뤼카 디뉴가 걷어내는 과정에서 쇄도하던 라민 야말과 충돌해 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 오야르사발이 골문 오른쪽 상단을 향해 강하게 찬 공은 방향을 읽고 몸을 날린 골키퍼 마이크 메냥을 뚫고 골망을 흔들었다.

일격을 당한 프랑스는 전반 30분 핵심 수비수 윌리엄 살리바가 등 부상으로 막상스 라크루아와 조기 교체되는 악재까지 맞았다. 스페인의 견고한 수비벽에 막혀 공격 전개에 고전한 프랑스는 전반전 슈팅 2개(유효 슈팅 0개)에 그쳤다.

스페인은 후반 시작 13분 만에 다니 올모와 2대1 패스를 주고받으며 수비진을 무너뜨린 포로가 침착한 오른발 슈팅으로 추가 골을 뽑아냈다.

스페인은 곧바로 이어진 공격에서 야말이 한 차례 더 골망을 흔들었으나 오프사이드가 선언되며 프랑스는 3점 차 패배믄 면했다.