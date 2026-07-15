간선도로변·대규모 개발지 활용한 자족도시 기반 마련 수도권 중견기업 수요 조사해 향후 10년 기업 유치 전략 수립...일자리·지역 소비·세수 확대 등을 통한 도시경쟁력 강화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 인구 50만 시대를 맞아 주거 중심의 도시에서 벗어나 일자리와 상업, 문화가 함께 성장하는 자족도시로의 전환에 속도를 낸다고 15일 밝혔다.

구는 ‘2040 강동 그랜드 디자인’ 실행계획의 일환으로, ‘주요 간선변 업무시설 유치 등 거리활성화 종합계획 수립 용역’에 착수해 현재 추진 중이다. 내년 5월까지 진행되는 이번 용역은 주요 간선도로와 대규모 개발지를 중심으로 업무‧상업‧문화 기능을 확충하고, 이를 민간 개발사업과 연계할 수 있는 실행 방안을 찾기 위해 마련됐다.

최근 역세권 활성화사업 등 각종 민간개발이 활발하게 추진되는 가운데 사업성을 위해 다소 주거시설 위주의 계획이 수립되고 있어, 구는 이를 선제적으로 해결하기 위해 간선도로변 입지 여건을 종합적으로 분석, 수도권 중견기업의 이전·확장·신설 수요를 조사한다는 계획이다. 이를 바탕으로 향후 10여 년간 강동구에 유치할 수 있는 기업군을 발굴하고, 개발 부지와 기업의 수요를 연계한 업무시설 유치 전략을 수립할 계획이다.

이와 함께 기업 유치가 지역 활성화로 이어질 수 있도록 주요 간선도로변의 상권 현황과 교통 접근성, 업종별 수요, 개발 잠재력도 종합적으로 살펴본다. 분석 결과를 토대로 지역별 특성에 맞는 업무·상업·문화 기능을 제시하고, 민간 사업자가 실제 개발계획에 활용할 수 있는 지침을 마련할 방침이다.

기업 유치가 양질의 일자리와 지역 소비, 지방세수 확대로 이어지면 강동구의 자족 기반도 한층 강화될 것으로 전망된다.

이수희 강동구청장은 “이번 용역은 강동구가 주거 중심의 통근자 거주 지역을 넘어 기업과 사람이 함께 모이는 자족도시로 도약하기 위한 핵심 전략”이라며 “누구나 살고 싶고, 일하고 싶고, 아이를 키우고 싶은 ‘워너비(wannabe)’ 도시로 만들어가겠다”고 말했다.