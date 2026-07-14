[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 지난 10일 대학 수련관에서 ‘2026 대구지역 직업계고 고교생 맞춤형 취업 직진 페스티벌’을 개최했다.

이번 행사는 고용노동부 ‘고교생 맞춤형 고용서비스’ 사업의 일환으로 계명문화대를 비롯해 계명대, 영남이공대, 영진전문대 등 대구지역 4개 대학이 공동 주관했다.

대구지역 직업계고 학생 약 600여명이 참여했다.

행사에는 지역 우수기업 20개사와 유관기관이 참여해 총 30개 부스를 운영했다.

기업 인사담당자와 직접 만나는 현장 리크루팅, 직무 및 채용정보 상담, 고교생 맞춤형 고용서비스 안내, 청년고용정책 홍보 등 다양한 취업지원 프로그램을 제공했다.

부스는 기업 채용·홍보관, 고교생 맞춤형 고용서비스와 청년고용정책을 안내하는 직진정책관, 이벤트관 등으로 구성됐다.

김재현 계명문화대 대학일자리플러스센터장은 “앞으로도 지역 대학과 기업, 유관기관이 긴밀히 협력해 직업계고 학생들의 취업역량을 강화하고 성공적인 사회 진출을 지원하는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.