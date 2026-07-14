[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대 한국어교육센터는 외국인 유학생들의 안정적인 한국 생활 정착과 학습 의욕 향상을 위해 마련한 ‘영진 글로벌 나눔 플리마켓’을 성황리에 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 이날 교내 정보관 강의실에서 열렸으며 어학연수과정 외국인 유학생 260여명이 참여했다.

플리마켓에는 대학 교직원과 한국어 강사들이 자발적으로 기부한 의류, 화장품, 소형가전, 생활용품 등 유학생들의 실생활에 필요한 물품 1000여 점이 마련됐다.

한국어교육센터는 지난달 24일부터 이달 10일까지 기부 캠페인을 진행해 다양한 생활용품을 모았다.

한국어교육센터는 어학연수생들이 성실하게 수업에 출석할 때마다 ‘나눔 쿠폰’을 지급했고 학생들은 그동안 모은 쿠폰을 활용해 쿠폰 가치(1~4장)별로 마련된 전시 구역에서 필요한 물품을 자유롭게 선택했다.

차용두 한국어교육센터장은 “앞으로도 유학생들의 학업 성취도를 높이고 우리 대학과 대한민국에 대한 긍정적인 이미지를 심어줄 수 있는 다양한 지원 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.

한편 영진전문대에는 현재 37개국 970여명의 외국인 유학생이 재학 중이다.

중국, 일본, 필리핀을 비롯해 네팔, 베트남, 몽골, 우즈베키스탄 등 다양한 국가의 학생들이 함께 공부하며 글로벌 캠퍼스를 이루고 있다.