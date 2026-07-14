민간 위원 14명 위촉 지역문화진흥 민관 협력 체계

[헤럴드경제=김현경 기자] 지역문화 현장과 정부의 핵심 소통 창구 역할을 수행할 ‘제5기 지역문화협력위원회’가 본격 가동된다.

문화체육관광부는 14일 협력위원회 민간 위원 14명을 위촉하고, 제1차 회의를 개최한다고 밝혔다.

협력위원회는 지역문화진흥 기본계획의 수립·시행·평가, 지역문화 균형발전 등 지역문화진흥을 위해 필요한 사항을 심의하는 역할을 맡는다.

문체부는 다른 중앙 부처, 지방 정부, 유관 공공기관 등으로부터 후보를 폭넓게 추천받고, 지역문화 현장 의견을 수렴해 민간 위원 14명을 선정했다. 문화예술 분야뿐만 아니라 인공지능(AI), 관광, 전통시장, 법률, 창업초기기업(스타트업) 등 다양한 분야의 전문가들을 대거 포함했다.

특히 청년 위원의 참여를 4기 0%에서 5기 21.4%로 크게 확대했다. 이는 지난 4월 정부 소속 위원회 구성 시 청년위원 위촉 비율을 기존 10%에서 20% 이상으로 의무화한 정책 기조에 발맞춘 결과다.

이번에 위촉된 민간 위원은 ▷강주현 제주대학교 관광경영학과 교수 ▷고윤정 고임팩트컴퍼니 대표 ▷김도일 동국대학교 문화예술대학원 객원교수 ▷김병필 한국과학기술원 기술경영학부·기술영영전문대학원 초빙교수 ▷김선해 WIB 대표 ▷김태현 경기민족예술인총연합 이사장 ▷남정균 갤러리 마주안 대표 ▷손동혁 한국문화정책연구소 이사장 ▷우미형 충남대학교 법학전문대학원 교수 ▷이설 스노우볼 대표 ▷이원재 문화연대 집행위원장 ▷임혜민 크리에이트립 대표 ▷조용주 충주옹달샘시장문화관광형시장육성사업단 단장 ▷한재원 캠프박스 대표 등이다.

최휘영 문체부 장관은 “지역문화협력위원회가 앞으로 지역 곳곳의 고유한 문화 자산이 새로운 문화 콘텐츠로 확산하고, 이를 바탕으로 지역의 정주 여건이 개선되며, 더 나아가 문화가 이끄는 매력적인 지역 성장을 이루는 데 핵심적인 역할을 수행하길 바란다”고 밝혔다.