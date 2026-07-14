제조 인프라에 발효 표준화 기술 접목… 차별화된 신제품 연구 착수 스타 셰프 임희원 전격 합류, 초기 콘셉트부터 레시피 고도화 진두지휘 진천 로컬 식재료 활용한 지역 상생 모델 구축… 글로벌 수출까지 조준

식품 제조 전문 기업 ㈜삼진푸드가 발효테크 기업 ㈜푸드패커와 신제품 공동 개발 및 식품 기술 고도화를 골자로 하는 업무협약(MOU)을 체결하고 본격적인 실무 협의에 착수했다. 이번 협약은 삼진푸드가 오랜 기간 축적해 온 소스 및 시즈닝 제조 기술력과 푸드패커가 보유한 발효 기술을 융합하여 기존 식품 시장의 한계를 뛰어넘는 새로운 프리미엄 K-푸드 라인업을 개발하기 위해 추진됐다.

충북 진천을 기반으로 활발하게 사업을 확장하고 있는 삼진푸드는 독자적인 배합 기술과 대규모 생산 공장을 갖추고 국내 유수의 프랜차이즈와 대형 식품 기업들에 맞춤형 원료를 공급해 온 강소기업이다. 기술 파트너로 합류한 푸드패커는 미생물을 활용한 발효 공정의 표준화와 기능성 식품 소재 개발 부문에서 뛰어난 바이오 기술력을 보유하고 있어, 양사의 만남은 제조 인프라와 첨단 기술의 이상적인 결합으로 평가받고 있다.

두 회사는 이번 협력을 단순히 제품 개발에 그치지 않고, 지역 농가와의 동반 성장을 견인하는 상생 비즈니스 모델로 확장해 나갈 방침이다. 충북 진천 일대에서 재배되는 신선한 농축산물을 적극적으로 매입해 신제품의 핵심 원료로 사용함으로써 지역 경제에 활력을 불어넣고, 대기업과 지역 농가가 함께 윈윈할 수 있는 안정적인 순환형 물류 생태계를 정착시키는 것을 주요 골자로 삼았다.

특히 이번 공동 프로젝트의 완성도를 높이기 위해 푸드패커의 대표이자 방송 등을 통해 널리 알려진 스타 셰프 임희원이 제품 개발 실무 총괄로 합류했다. 임희원 셰프는 초기 콘셉트 기획 단계부터 참여해 공장의 대량 생산 공정에서도 셰프의 고유한 손맛과 정교한 풍미가 그대로 유지될 수 있도록 레시피를 정밀하게 고도화하는 핵심 역할을 수행할 예정이다. 양사는 임 셰프의 감각을 더해 전 세계 소비자의 입맛을 사로잡을 수 있는 차별화된 발효 푸드를 완성하고 글로벌 시장 수출까지 함께 도모한다는 전략이다.

삼진푸드 관계자는 진천 지역의 우수한 물류 인프라와 기업 친화적인 여건을 발판 삼아 푸드패커와의 시너지를 극대화할 계획이라며, 국내를 넘어 해외 시장에 한국 전통 발효의 맛을 알리는 동시에 지역 사회 발전에도 실질적으로 공헌하는 선도적 ESG 기업이 되겠다고 전했다. 임희원 셰프 또한 충북 지역은 우수한 기후와 토양 덕분에 고품질 식재료가 생산되는 최적의 산지라며, 지역의 건강한 농산물을 활용해 온 가족이 일상에서 안심하고 맛있게 즐길 수 있는 프리미엄 로컬 푸드를 지속적으로 선보이겠다고 덧붙였다.

한편, 양사가 기획 중인 전통 발효 기반의 프리미엄 신제품 군은 이르면 올해 하반기 첫 출시를 목표로 연구개발에 속도를 내고 있으며, 개발이 완료되는 대로 온·오프라인의 다양한 유통망을 통해 순차적으로 시장에 공급될 예정이다.