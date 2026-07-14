- 한의학연·충남대, 동물모델서 약침의 통증 완화 효과 - 척수 통증 신호 줄이고 도파민 신경 지표 회복 확인

[헤럴드경제=구본혁 기자] 부작용 많은 진통제, 비스테로이드성 소염제 대신 한의 약침으로 파킨슨병 통증을 완화시킬 수 있게될 전망이다.

한국한의학연구원 김노수 박사 연구팀은 충남대학교 약학대학 박상민 교수 연구팀과 공동으로 파킨슨병 동반 통증 동물모델에서 약침의 진통 효과와 작용기전을 확인했다고 14일 밝혔다.

파킨슨병은 떨림, 서동증, 강직 등 운동 증상을 일으키는 것으로 알려져 있는데, 그 외에도 통증, 수면장애, 우울감, 변비 등 다양한 비운동 증상도 함께 겪는다.

특히 파킨슨병 환자 40~85%가 통증을 경험하는 것으로 알려져 있으며, 통증은 환자의 삶의 질을 크게 떨어뜨린다.

약침 요법은 한약 추출물을 경혈에 직접 주입해 약물치료와 함께 침치료의 장점을 동시에 활용하는 한의학 치료기술고 다양한 통증 질환에서 진통 효과가 보고되고 있다. 이중 SU어혈 약침은 혈액순환 개선과 염증 억제 효과가 알려져 있으나, 파킨슨병 관련 통증에 대한 효과와 기전은 알려진바 없다.

연구팀은 파킨슨병 통증 생쥐 모델의 양릉천(GB34)에 SU어혈 약침을 주사했다.

양릉천은 종아리 바깥쪽에 위치한 경혈로, 한의학에서 운동기능과 통증 조절에 활용돼 온 부위다.

실험 결과, 파킨슨병 동물은 작은 물리적 자극에도 예민하게 반응하는 통증 과민 상태를 보였지만, 양릉천에 SU어혈 약침을 주사한 군에서는 통증 반응을 보이기까지 필요한 통증 반응 역치가 대조군보다 최대 약 2배 수준으로 나타났다. 이는 약침 투여 후 통증 민감도가 완화됐음을 의미한다.

반면 같은 약침을 경혈이 아닌 다른 부위에 주사했을 때는 뚜렷한 진통 효과가 나타나지 않았다.

뇌와 척수 조직에서도 변화가 확인됐다. 약침 주사군에서는 척수의 통증 신호 관련 지표가 줄었고, 도파민 신경 및 신경 보호 관련 지표가 일부 회복됐다.

김노수 박사는 “파킨슨병 환자의 통증은 삶의 질을 떨어뜨리는 대표적인 비운동 증상”이라며 “이번 연구는 파킨슨병 연관 통증에서 한의 약침의 진통효과와 분자생물학적 작용기전을 동물모델에서 확인했다는 데 의미가 있다”고 밝혔다. 이어 “현재 임상 데이터 분석을 통해 약침의 안전성과 유효성을 검증하는 연구를 수행하고 있으며 좋은 결과가 나올 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구성과는 통합의학 분야 국제학술지 ‘Pain Research and Management’에 5월 게재됐다.