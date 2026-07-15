항공안전세미나 및 포럼 개최

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 15일부터 이틀간 인천에서 민·관 합동으로 ‘항공안전세미나 및 항공안전포럼’을 개최한다고 밝혔다. 급변하는 항공환경에 대응해 항공안전 최신 정책 및 기술동향을 공유하고, 안전문화 확산 및 항공안전 역량 강화를 위해서다.

이번 행사는 ‘사람과 문화, 함께 여는 항공안전의 새로운 패러다임’을 주제로 국내·외 항공전문가가 참여하며 미래 항공안전 정책방향과 민·관 상호협력 증진방안을 논의한다.

첫날에는 항공산업 격변기에 요구되는 항공안전 리더십을 주제로 고위급 포럼을 개최하고 민·관의 주요 기관장과 최고경영자들이 함께해 ‘항공안전 리더십 메시지’를 전달한다.

‘말할 수 있는 조직, 함께 배우는 문화’를 주제로 공정문화와 안전보고 조직 회복탄력성에 대한 국내외 전문가 발표에 이어 디지털 전환 시대에 적용 가능한 ‘안전지능(Safety Intelligence)’에 대해논의한다.

안전지능이란 다양한 안전데이터를 수집, 통합, 분석하여 위해요인을 식별하고 이를 근거로 항공안전의 의사결정을 지원하는 체계를 말한다.

둘째 날에는 조종사의 역량을 기반으로 훈련과 평가, 항공종사자의 경력관리 체계, 인공지능(AI) 기반 예지정비와 드론위협 등 복합 환경변화에 대한 협력 대응을 주제로 전문가의 발표와 토론이 이어진다.

정채교 국토부 항공정책실장은 “항공안전은 기술을 바탕으로 사람과 문화, 안전데이터의 공유와 협력이 함께 어우러질 때 비로소 완성될 것이며 이번 행사가 미래 항공안전의 방향을 함께 모색하고 민·관이 협력하는 대표적인 소통의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.