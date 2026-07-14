- 코레일, 폐 전기기관차 외장재 활용한 키링 굿즈 서울역서 판매

[헤럴드경제= 이권형기자] 지난 40여 년간 전국을 누비고 폐차된 전기기관차가 한정판 키링으로 부활해 추억을 다시 깨운다.

한국철도공사는 운행을 마치고 폐차된 전기기관차의 외장재를 활용한 ‘8000호대 전기기관차 업사이클링 키링’을 출시했다고 14일 밝혔다.

이번 굿즈는 코레일 업사이클링 굿즈의 첫 번째 출시 제품으로 지난 2017년 5월 운행을 마친 8086호 전기기관차의 실제 외장재를 재활용해 제작했다. 철도차량이 간직한 시간의 흔적과 자원순환의 가치를 함께 담은 것이 특징이다.

8086호 전기기관차는 1977년 5월 19일 도입돼 2017년 5월 18일 마지막 운행을 마칠 때까지 총 148만 4814.6km를 달리며 전국 곳곳을 누볐다.

코레일은 기관차 폐차일인 지난 2017년 6월 2일을 기념해 키링을 602개 한정 제작했다. 키링은 8000호대 전기기관차를 상징하는 색상인 빨강과 파랑 색상을 조합하고, 실체 차량 외장재 고유의 질감을 살려 디자인했다. 오랜 시간 철길을 달린 열차의 흔적을 담아 철도 팬과 고객에게 특별한 소장 가치를 더했다. ‘전기기관차 업사이클링 키링’은 서울역 철도굿즈 전문점 ‘트레인메이츠’에서 구매할 수 있다.

원형민 코레일 신성장사업본부장은 “8000호대는 국내 최초로 도입된 전기기관차로, 석탄 등 산업 원자재를 대량 수송하며 산업화의 한 축을 이끈 상징적 차량”이라며 “업사이클링 굿즈를 통해 자원순환을 통한 환경보호와 사회적 가치 실현에 힘쓰겠다”고 밝혔다.