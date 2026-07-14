말레이시아 기업 인센티브 투어 개최지

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시가 내년에 개최될 국제학술회의(ICRTH 2027) 개최지로 선정됐다.

여수시는 세종대학교와 함께 지난 7일 말레이시아에서 열린 ICRTH 2026 국제학술대회에 참가해 ICRTH 2027 유치 활동을 펼쳤다.

그 결과 내년 개최지로 서울과 여수가 최종 확정됐는데 주행사는 서울에서, 부행사는 여수에서 내년 7월에 개최키로 했다.

특히 ICRTH는 전 세계 관광 전문가와 연구자, 산업 관계자 등이 참석해 지속 가능한 관광과 환대산업 발전 전략을 논의하는 권위 있는 국제학술대회다.

이번 유치는 지난해 필리핀에서 열린 ICRTH 2025 참가를 시작으로 학회장 등 주요 관계자들의 여수 사전답사를 지원하는 등 지속적인 유치 노력이 결실을 보았다는 점에서 의미가 크다.

여수시는 해외 MICE(회의·포상관광·컨벤션·전시) 마케팅 성과를 바탕으로 내년에 개최될 국제학술대회(ICRTH)와 말레이시아 건강식품 기업 인센티브 투어를 잇달아 유치하며 국제회의 도시로서의 경쟁력을 높이고 있다.

여수시는 국제학술대회와 해외 유인책 투어 유치가 숙박·외식·교통·관광 등 지역경제에 활력을 더하고 국제 마이스 목적지로서 여수 인지도를 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

시 관계자는 “행사를 차질 없이 준비해 국제회의도시 여수의 위상을 높이고, 지역 관광 활성화에 힘쓰겠다“고 말했다.