[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)가 기관의 정체성을 담은 첫 공식 캐릭터 ‘마로(MARO)’를 14일 공개했다. 이날 공개된 마로는 다소 어렵게 느껴질 수 있는 해양 금융 지원이라는 해진공의 역할과 비전을 국민 눈높이에서 쉽고 친근하게 전달할 것으로 기대된다.

마로는 바다(마린·MARINE)와 길(로드·ROAD)의 의미를 담은 이름으로, ‘대한민국 해양산업 성장의 길을 함께 만들어 가겠다’는 해진공의 정체성을 담았다. 마로는 우리나라 해역에 오랫동안 서식해 온 토종 고래이자 웃는 고래로 잘 알려진 상괭이를 모티브로 탄생했다.

해진공은 마로를 단순한 홍보용 마스코트를 넘어, 국민과 공감대를 형성하는 소통 자산으로 키워낼 방침이다. 그 첫걸음으로 해진공 블로그에서 PC 및 모바일 배경화면을 무료로 배포하고 공식 소셜미디어(SNS) 채널에서도 다양한 콘텐츠를 통해 마로를 만나볼 수 있다.

해진공 관계자는 “앞으로 자주 쓰이는 모바일 이모티콘을 비롯해 봉제 인형, 키링 등 소장 가치가 높은 굿즈를 제작하고, 다양한 온· 오프라인 콘텐츠와 참여형 프로그램을 통해 마로의 활용 범위를 확대해 나갈 계획이다”고 밝혔다.

안병길 해진공 사장은 “귀여운 외모 속에 해양 생태계를 지키고 해양 산업을 살리겠다는 든든한 포부를 담은 만큼 앞으로 마로가 펼칠 활약에 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”고 말했다.