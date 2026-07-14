제48회 유네스코 세계유산위 부산 개최 기념 역사·문화도시 부산의 문화유산 가치 확산

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 오는 24일 오후 벡스코 제2전시장에서 ‘부산의 문화유산이 세계유산으로 거듭나다’라는 주제로 부산역사 학술대회를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 학술대회는 제48회 유네스코 세계유산위원회의 부산 개최를 기념해 부산 지역 문화유산의 가치를 학술적으로 조명하고, 세계유산 등재 가능성과 추진전략을 모색하기 위해 마련됐다. 학계와 문화유산 전문가들이 부산 문화유산의 세계유산적 가치와 등재 전략, 역사문화도시 부산의 문화유산 가치를 국내외에 널리 알리기 위한 방안을 논의할 예정이다.

학술대회는 개회식을 시작으로 기조발표와 3개의 주제발표, 종합토론 순으로 진행된다. 기조발표에서는 박은경 동아대 교수가 ‘부산 문화유산, 유네스코를 향한 도전: 새로운 연결과 가치 확장’​을 주제로 부산 문화유산의 가치와 세계유산 등재 전략을 제시한다.

주제발표에서는 전주희 동아대 교수가 ‘부산지역 무형유산의 세계인류무형문화유산으로 전환 가능성: 동해안 오구굿을 중심으로’를, 손숙경 부산가톨릭대 교수가 ‘지역 기록유산의 세계유산적 가치: 동래기영회(東萊耆英會) 기록물의 유네스코 세계기록유산 등재 가능성’를, 하수진 부산대 교수는 ‘부산지역 자연유산의 세계유산화 과정과 한계’를 발표한다.

종합토론은 김동철 부산대 교수의 사회로 김광희 국가유산진흥원 실장, ​정제규 국가유산청 전문위원, ​김순기 국립순천대 교수가 참여하며, 토론 후에는 부산 문화유산의 세계유산 등재 가능성과 정책적·학술적 과제, 지속 가능한 보존·활용 방안 등을 종합 논의할 예정이다.