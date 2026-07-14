- 국내여행 2개월 연속 선정…인공지능 브리핑 누적 인용 수 227만 회 기록

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시 공식 블로그가 네이버 메이트에서 국내여행 부분 2개월 연속 선정됐다.

‘네이버 메이트’는 네이버 인공지능(AI) 브리핑 인용 수를 비롯해 서비스별 운영 기준 등을 종합적으로 반영해 분야별 우수 채널을 선정하는 프로그램이다.

대전시 공식 블로그는 지난 6월에 이어 7월에도 국내여행 부문 ‘네이버 메이트’에 선정됐다. 특히 2026년 7월 초 기준 최근 6개월간 인공지능(AI) 브리핑 누적 인용 수 227만 회를 기록하며, ‘네이버 메이트’에 선정된 전국 광역자치단체 가운데 최상위권의 인용 실적을 기록하며 콘텐츠 경쟁력을 입증했다.

현재 구독자 4만 200여 명을 보유한 시 공식 블로그는 주요 시정 소식은 물론 대전시 소셜미디어 기자단이 직접 취재한 콘텐츠를 통해 시민의 시선으로 바라본 대전의 다양한 매력을 소개하고 있다. 이를 통해 대전의 관광·문화 콘텐츠가 네이버 검색 환경에서 폭넓게 활용되며 지역의 다양한 매력을 알리는 창구 역할을 하고 있다.

이번 ‘네이버 메이트’ 2개월 연속 선정은 대전시 공식 블로그의 콘텐츠 경쟁력을 다시 한번 확인한 것으로, 대전 도시브랜드 가치 제고와 시정·관광 홍보 효과를 더욱 높일 것이란 기대다.

허태정 대전시장은 “이번 ‘네이버 메이트’ 선정은 양질의 콘텐츠를 만들기 위해 함께 노력해 온 대전시와 시민 기자단의 성과”라며 “앞으로도 시민들이 공감할 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 대전의 매력과 시정 소식을 더욱 효과적으로 전달하겠다”고 밝혔다.