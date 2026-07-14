[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국의 한 20대 인플루언서가 온라인 조회 수를 높이기 위해 고층 아파트 옥상에서 낙하산을 타고 뛰어내렸다가 공공질서 위반 혐의로 구금되고 모든 SNS 계정까지 영구 정지당했다.

13일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 쓰촨성 청두에서 23세 남성 A씨가 주거단지 고층 건물 옥상에서 낙하산 강하를 한 혐의로 공안에 붙잡혔다고 보도했다.

공안에 따르면 A씨는 지난달 30일 오후 11시께 한 고층 건물 옥상에서 낙하산을 메고 뛰어내린 뒤 다음 날 해당 영상을 자신의 SNS에 공개했다.

공개된 영상에는 A씨가 낙하산을 펼친 채 인근 아파트와 나무 사이를 아슬아슬하게 비행하는 모습이 담겼다.

공안은 A씨의 행동이 공공질서를 심각하게 어지럽히고 공공안전을 위협했다고 밝혔다. 중국에서 행정구류는 치안관리처벌법에 따른 처분으로, 사안에 따라 최대 15일간 구금될 수 있다.

아울러 A씨의 SNS 계정도 제재받았다. SCMP에 따르면 A씨의 계정은 주요 플랫폼에서 영구 차단됐다. 해당 계정은 약 6만명의 팔로어를 보유하고 있었다.

한편 중국에서는 조회수와 팔로어를 얻기 위한 위험 콘텐츠가 반복적으로 논란이 되고 있다. 지난 6월에는 저장성의 한 운전자가 시속 152㎞로 고속도로를 질주하는 영상을 휴대전화로 촬영해 SNS에 올렸다가 적발돼 벌금과 함께 운전면허 벌점 처분을 받았다.