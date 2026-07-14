[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(대표 박강수)이 이달 15일부터 8월 24일까지 약 6주간 스크린골프 라운드로 필드에서 혜택을 주는 ‘2026 쿨 & 핫 스크린 to 필드’ 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

골프존 전체 회원을 대상으로 진행되는 이번 이벤트는 골프존 투비전NX, 투비전, 비전플러스 시스템(시뮬레이터)이 설치된 전국 스크린골프장에서 회원 로그인 후 이벤트 골프장의 라운드를 완료하면 된다. 이벤트 코스 18홀 라운드 완료 시 필드 골프장 그린피 할인 쿠폰, 카트비 무료 쿠폰, 라운드 전 조식 쿠폰 중 1매를 지급한다.

참여 골프장은 수도권의 베뉴지CC, 라싸GC를 비롯해 충청권 동촌GC, 경상권 엠스클럽 의성, 베이스타즈CC, 전라권 어등산CC까지 총 6개소다.

또한 이벤트 기간 동안 추가 이벤트도 함께 진행된다. 골프존 스크린골프 라운드 중 스크린에 랜덤으로 등장하는 ‘풍선’ 오브젝트를 맞히면 자동 응모되며 추첨을 통해 테일러메이드 드라이버, 미즈노 아이언 등의 제품을 선물한다.

골프존 플랫폼사업부 안희훈 부장은 “이번 ‘쿨 & 핫 스크린 to 필드’ 이벤트는 여름 시즌 고객들에게 스크린골프의 재미와 필드 라운드 혜택을 동시에 제공하기 위해 기획됐다”며 “이번 이벤트를 통해 더욱 많은 고객분들께서 스크린과 필드를 함께 즐길 수 있기를 기대한다”고 말했다.