[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주 지역민의 오랜 숙원사업이었던 국립의대 설치가 물건너갈 위기에 놓였다. 목포대와 순천대가 의대본부와 대학병원 등을 놓고 갈등이 이어지자 민형배 전남광주특별시장이 중재안을 제시했지만 결국 받아들여지지 않았기 때문이다. 의대유치는 물론 두 대학간 통합도 원점에서 재검토될 처지다.

13일 통합특별시와 목포대, 순천대에 따르면 민 시장 인수위원회에서 설계한 의대·대학병원 설립 방안에 목포대는 ‘동의’, 순천대는 ‘부동의’ 입장을 냈다.

민 시장은 앞서 이른바 절충안에 대한 동의 여부를 이날 오후 11시까지 회신해달라고 두 대학에 요구했다.

오는 20일까지 두 대학 통합 신청서를 교육부에 제출하지 않으면 절차상 내년도 통합 신입생 모집이 어려워진다. 이른바 데드라인을 넘기는 것이다.

민 시장 인수위는 최근 목포에 통합 대학 본부와 의대, 순천에 500병상 규모 대학병원을 우선 구축하고 이후 목포에도 기존 의료시설을 인수·확대하는 등 추가로 대학병원을 설립하는 방식을 제안했다.

의대 기능도 한쪽 캠퍼스에 본부와 기초의학을 우선 배치하고 다른 쪽에 임상·이론 실습 교육을 맡기겠다는 방안을 곁들였다.

목포대는 이재명 대통령의 국정과제인 전남 의과대학 설립에 필요한 골든 타임을 놓치지 않기 위해 특별시장 인수위의 전남의대 설립을 위한 제안을 조건 없이 받아들이기로 했다고 밝혔다.

송하철 목포대 총장은 “순천대가 인수위의 제안을 받아들인다면, 목포대는 동서부권 지역민을 위한 상급 의료체계 확립에 혼신의 노력을 다하겠다”며 “민 특별시장·강성휘 목포시장을 중심으로 서남권 지자체장, 지역민, 지역 의료계와 긴밀하게 소통해 목포권 대학병원 설립을 신속하게 추진할 계획”이라고 말했다.

반면 순천대는 이날 교수평의회 회의와 구성원 설명회를 거쳐 동의하지 않기로 결정했다.

순천대는 ‘구성원 일동’ 명의로 입장문을 내고 “지난 2일부터 교수평의회, 직원연합회, 총학생회, 조교협의회, 학장단, 학과장, 총동창회에 이르기까지 대학 구성원, 순천지역 의료계, 지역사회 등 다양한 분야의 의견을 폭넓게 수렴했다”며 “통합 대학 본부와 의대는 물론 대학병원까지 목포에 두고, 순천에는 대학병원만을 우선 배치하는 편향된 제안은 결코 수용할 수 없다”고 밝혔다.

이어 “이대로라면 목포는 거점대학 수준의 완결형 의료·교육 도시가 되는 반면, 순천은 의대 없는 대학병원과 목포에 본부를 둔 캠퍼스 수준의 국립대만 남는 지역으로 전락하게 된다”고 우려했다.

순천대는 “동·서부의 지역갈등을 해소와 균형발전을 위한 통합특별시의 전향적 결단을 촉구한다”며 “통합 대학 본부와 의대를 순천에 배치하고 단계적인 대학병원 설립을 대안으로 요구한다”고 말했다.