‘2026 GITC’ 15일부터 이틀간 대전서 열려 2011년부터 개최…사회 진출 지원 LG전자, 대회 앞서 사전교육 제공

[헤럴드경제=이정완 기자] LG전자가 ‘2026 글로벌장애청소년IT챌린지(GITC)’ 한국대회를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 대회는 LG와 보건복지부가 주최하고 LG전자와 한국장애인재활협회가 주관한다. 오는 15일부터 이틀간 대전시 유성구에 위치한 라마다 바이 윈덤 대전에서 열린다.

GITC는 세계 장애 청소년들의 IT 활용능력 향상과 사회 진출 지원을 위해 지난 2011년부터 이어져왔다. 지난 15년간 41개국에서 5000여 명의 장애 청소년이 참가했다. 지난해 대회는 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 부대행사 가운데 유일한 장애인 관련행사로 한국에서 열린 바 있다.

이번 한국대회는 전국 17개 지역에서 장애 청소년 60명이 참가해 4개 종목을 겨룬다. ▷AI 기반 정보 검색, 문서 작업 등을 다루는 e-Combination ▷자율주행차 프로그래밍 능력을 평가하는 e-Creative ▷영상 제작 능력을 평가하는 e-Content ▷AI를 활용해 동작·음성·표정에 반응하는 인터랙티브 게임을 만드는 e-Interactive 등이다. 최종 선발된 4명은 10월 27일부터 사흘간 베트남 다낭시에서 열리는 세계대회에 참가한다.

LG전자는 한국대회에 앞서 한국장애인재활협회와 협력해 전 참가자들에게 생성형 AI 활용, 영상제작, 블록 코딩 등 온·오프라인 사전 교육을 제공했다. 세계대회에 참가하는 인원들에게는 9월 중 별도 집중 교육도 지원할 예정이다.

GITC는 장애 청소년의 사회 진출을 돕는 발판 역할을 하고 있다. 지난 2011년 베트남 대회에서 우승한 신기훈 씨는 대회 이후 컴퓨터공학 분야로 진로를 이어가 현재는 부산대학교 임베디드 시스템 연구실 박사과정에 재학하며 스마트기기에 AI를 구현하는 분야를 연구하고 있다.

윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 “GITC를 통해 IT 분야에 꿈과 재능을 가진 청소년들이 장애를 넘어 AI 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.