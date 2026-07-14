‘LG채널’, 폴란드도 출시 서비스국 37곳으로 확대 자체 광고 기반 무료 스트리밍 서비스 폴란드 발판으로 유럽 중·동부 공략

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스 ‘LG채널’을 폴란드에 출시하며 서비스 국가를 37개국으로 확대했다. 채널 수도 5000개를 넘어섰다.

14일 LG전자에 따르면 LG채널은 폴란드에서 글로벌 뉴스와 스포츠, 엔터테인먼트, 영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 제공하고, 글로벌 FAST 설루션 기업 뉴아이디(NEW ID)와 협력해 K-콘텐츠 전문 채널도 선보였다.

유럽 내 LG채널 서비스 국가를 17개국으로 확장한 LG전자는 폴란드 진출을 발판 삼아 유럽 중·동부 지역 공략에 박차를 가할 계획이다.

2015년 출범한 LG채널은 LG전자 독자 스마트TV 플랫폼 웹OS(webOS)의 간판 콘텐츠 서비스다. 각 국가와 지역의 취향에 특화된 콘텐츠를 제공한다. webOS를 탑재한 TV는 전 세계 2억7000만대에 달한다.

지난해 LG채널을 시청한 월평균 전 세계 시청자 수는 전년 대비 30% 증가했다. 같은 기간 LG채널 총 시청 시간도 전년 동기 대비 45% 이상 늘었다.

LG전자는 스포츠 인기가 높은 중남미 지역에서는 다양한 스포츠 콘텐츠를 제공 중이다. 특히 브라질에서는 LG채널 전체 채널 중 10% 이상을 스포츠 전용 채널로 구성하고 있다. 최근 브라질 최고 인기 스포츠 채널인 ‘까제TV(CazéTV)’를 론칭하기도 했다.

인도에서는 발리우드 콘텐츠를 중심으로 로컬 콘텐츠를 강화하며 채널 수를 150개 이상으로 확대했다.

LG채널을 편리하게 사용하도록 소프트웨어 경쟁력도 강화했다. 인공지능(AI) 알고리즘을 강화해 AI 기반 콘텐츠 추천 기능 등 개인화 서비스를 제공하고 있다.

조병하 LG전자 webOS플랫폼사업센터장 부사장은 “북미와 유럽은 물론 글로벌 사우스 지역까지 세계 곳곳에서 LG채널을 즐길 수 있도록 콘텐츠 경쟁력 강화와 글로벌 생태계 확장을 계속 이어갈 것”이라고 말했다.