브렌트유 한 달 만에 최고…WTI도 9% 넘게 급등 ‘호르무즈 통항 화물 20% 안전보장 통행료’ 선언…공급 차질 우려 확산

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 해상 봉쇄를 재개하고 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 ‘안전보장 통행료’를 부과하겠다고 밝히면서 국제유가가 10% 가까이 급등했다. 미국과 이란의 군사적 긴장이 다시 고조되면서 중동 원유 공급 차질 우려가 시장을 뒤흔들었다.

13일(현지시간) ICE선물거래소에서 9월물 브렌트유 선물은 배럴당 83.30달러에 거래를 마쳐 전 거래일보다 9.6% 급등했다.

장중에는 배럴당 83.54달러까지 올라 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하기 직전인 지난달 16일 이후 약 한 달 만의 최고치를 기록했다.

뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 배럴당 78.14달러로 9.4% 상승했다.

유가 급등의 직접적인 계기는 트럼프 대통령의 대이란 해상 봉쇄 재개 선언이다.

트럼프 대통령은 이날 미국이 호르무즈 해협에서 이란 항구와 연안을 오가는 선박에 대한 해상 봉쇄를 다시 시행한다고 밝혔다. 아울러 미군이 민간 선박의 안전한 통항을 보장하는 대가로 선적 화물 가치의 20%를 ‘안전보장 통행료’ 명목으로 징수하겠다고 선언했다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 대이란 해상 봉쇄 조치가 미국 동부시간 기준 14일 오후 4시(한국시간 15일 오전 5시)부터 재개된다고 발표했다.

이에 따라 미국과 이란의 관계는 지난달 종전 MOU 체결 이전의 대치 국면으로 되돌아가게 됐으며, 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장도 한층 높아질 전망이다.

에너지 정보업체 겔버앤드어소시에이츠는 보고서에서 “트럼프 대통령의 대이란 해상 봉쇄 재개와 보복 공격, 호르무즈 해협 선박 운항 급감이 맞물리면서 단기적인 원유 공급 우려를 키웠다”고 분석했다.

이란도 강하게 반발했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 산하 이맘 호메이니 중부사령부 대변인은 성명을 통해 “미국이 호르무즈 해협 관리에 개입하는 것을 결단코 허용하지 않을 것”이라고 밝혔다.

우크라이나의 러시아 에너지 시설 공격도 공급 불안을 키우는 요인으로 작용했다.

로베르트 브로브디 우크라이나 무인시스템군 사령관은 자국 드론부대가 밤사이 러시아 유조선 10척과 여객선 4척을 공격하고, 러시아 시즈란의 주요 정유시설도 타격했다고 밝혔다.

미국의 전략비축유(SPR) 감소도 공급 우려를 부추겼다.

미 에너지부에 따르면 지난주 SPR 재고는 전주보다 300만배럴 감소한 3억1650만배럴로 집계됐다. 이는 1983년 4월 이후 가장 낮은 수준이다.