DX부문 임직원 대상, 업무 방식 혁신 국내 에이전틱 AI 도입 중 최대 규모 삼성, 챗GPT 이어 구글 AI 업무 도입

구글 클라우드와 삼성전자가 임직원의 인공지능(AI) 업무 혁신을 위해 손을 잡았다.

13일 구글 클라우드는 전 세계 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 임직원에게 ‘제미나이 엔터프라이즈(Gemini Enterprise)’를 제공한다고 밝혔다. 이는 구글 클라우드의 국내 엔터프라이즈 에이전틱 AI 도입 사례 중 역대 최대 규모다.

이번 협력을 통해 양사는 단순한 작업 보조를 넘어 통합 에이전틱으로 AI 도구 역량을 강화한다. 이를 위해 DX부문 내 다양한 업무 요구사항에 맞춘 이중 구조의 아키텍처를 도입했다.

세부적으로 삼성전자 DX부문 임직원은 제미나이 엔터프라이즈 앱을 인텔리전스 기반의 대화형 협업 공간으로 활용할 수 있다. 이 앱은 분산된 사내 시스템을 하나로 연결하는 중앙 집중형 게이트웨이 역할을 수행한다. 임직원은 조직 내 지식 데이터를 실시간으로 검색·종합해 업무에 활용할 수 있다.

구글 클라우드는 ‘제미나이 엔터프라이즈 앱’이 삼성전자의 차세대 AI 로드맵 확장을 위한 핵심 기반이 될 것이라고 설명했다. 향후 복잡한 기업 업무를 자율적으로 관리하는 맞춤형 멀티스텝 AI 에이전트 도입 단계로 나아갈 수 있도록 데이터 환경과 운영 체계를 구축해 나갈 예정이다.

더 나아가 양사는 삼성전자의 개발 인력과 비개발 인력 모두가 직접 AI 에이전트를 만들 수 있도록 ‘전사적 AI 대중화’를 실현하는 것을 장기적인 목표로 삼있다.

구글 클라우드는 인사, 마케팅 등 현업 부서 담당자도 각자 업무에 최적화된 맞춤형 에이전트를 구축할 수 있도록 지원할 예정이다.

보안도 강화했다. 제미나이 엔터프라이즈는 삼성전자 DX부문의 전용 구글 클라우드 테넌트(Tenant) 환경에 직접 배포된다. 기업의 민감 데이터는 외부 유출 없이 철저히 통제된 경계 안에서만 관리된다고 구글 클라우드 측은 강조했다.

루스 선(Ruth Sun) 구글 클라우드 코리아 사장은 “제미나이 엔터프라이즈는 삼성전자 임직원들이 진정한 엔터프라이즈 AI로 들어서는 시작점”이라며 “조직의 다양한 요구에 맞춰 글로벌 규모의 비즈니스 혁신을 가속화하는 안전한 기반이 될 것”이라고 전했다.

한편, 앞서 삼성전자는 국내 전 임직원과 DX부문 전 세계 임직원을 대상으로 오픈AI의 ‘챗GPT 엔터프라이즈’와 코덱스를 도입하기도 했다. 이 역시 오픈AI의 전 세계 챗GPT 엔터프라이즈 계약 가운데 최대 규모다. 박세정 기자