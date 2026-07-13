노동부·산업부 주도…업종 첫 상시 사회적 대화기구 출범 인력난·원하청 격차·AI 안전체계 등 현안 논의 “호황 과실 청년·협력사·지역까지 확산” 지속가능 성장 모색

[헤럴드경제=김용훈 기자] 장기 호황에 접어든 조선업의 구조적 과제를 해결하기 위해 정부와 노동계, 경영계가 함께하는 업종 최초의 상설 사회적 대화기구가 출범했다. 숙련인력 부족과 원·하청 격차, 반복되는 고용 불안 등 조선업의 고질적인 문제를 노사정이 함께 논의하는 첫 공식 협의체다.

고용노동부와 산업통상부는 13일 서울 프레스센터에서 ‘조선업 노사정 협의체’ 발족식을 열고 운영협의체와 실무협의체 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

협의체에는 민주노총 금속노조와 한국노총 금속노련, 조선업종노동조합연대 등 노동계와 한국조선해양플랜트협회, HD현대중공업·삼성중공업·한화오션 등 주요 조선사가 참여한다. 정부에서는 고용노동부와 산업통상부, 경제사회노동위원회가 함께하며, 조선업 전문가들도 운영·실무협의체 위원으로 참여한다. 더불어민주당 김태선 의원과 조국혁신당 신장식 의원도 발족식에 참석했다.

협의체는 지난 5월 열린 ‘K-조선 미래비전 간담회’에서 이재명 대통령이 성장의 과실을 노동자와 협력업체까지 함께 나누는 생태계 구축과 노사 간 상시 대화 시스템 마련을 주문한 이후 정부와 노사가 두 달여간 협의를 거쳐 출범했다. 업종 차원에서 노사정이 상설 협의체를 구성한 것은 조선업 역사상 처음으로, 민주노총과 한국노총이 모두 참여하는 사회적 대화의 장이 마련됐다는 점에서도 의미가 크다.

정부는 세계 시장에서 기술력을 인정받은 국내 조선업이 친환경·고부가가치 선박 수요 확대와 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’를 계기로 새로운 도약기를 맞고 있다고 보고 있다. 하지만 현장에서는 숙련인력 부족, 청년 인력 유입 감소, 원·하청 간 격차, 경기 변동에 따른 고용 불안 등 구조적 문제가 여전히 해결 과제로 남아 있다.

협의체는 노사정 대표가 참여하는 운영협의체와 실무협의체로 나뉘어 운영된다. 실무협의체는 조선업의 지속 가능한 성장 생태계 구축을 비롯해 청년의 조기 입직 및 장기근속 지원, 노사 협의를 통한 인공지능(AI) 기반 사업장 안전체계 구축 등을 우선 과제로 논의한다. 향후 현장 노사와 전문가들의 의견을 반영해 의제를 지속적으로 확대할 계획이다.

정부는 협의체를 일회성 기구가 아닌 상설 대화기구로 운영하며, 노사정 합의가 이뤄지는 과제부터 정책에 반영하고 입법과 예산이 필요한 사안은 국회와 협력해 추진한다는 방침이다.

김영훈 노동부 장관은 “조선업의 경쟁력은 결국 현장에서 일하는 사람의 손끝에서 나온다”며 “지금의 호황이 청년이 찾아오는 꿈이 있고 안전한 일터, 지역과 협력사까지 함께 잘 사는 구조로 이어지게 하는 것이 협의체의 목표”라고 말했다.

이어 “노사정이 함께 상생호의 닻을 올린 만큼 조선업이 국가 전략산업으로 자리 잡고 그 성과가 청년과 지역, 협력사까지 골고루 확산되도록 지속가능한 성장의 항로를 함께 열어가겠다”고 밝혔다.