SOL LINK 계좌 연결 시 이벤트 참여 일본 왕복항공권·공항라운지 등 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 그룹 전략상품인 ‘SOL LINK’ 출시를 기념해 ‘SOL트래블·트립 계열 체크카드’ 고객을 대상으로 오는 8월 31일까지 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 해외여행 특화 체크카드의 원화 결제계좌를 SOL LINK 계좌로 연결해 고객 편의성을 높이고, 신한금융그룹 주요 금융상품과 생활서비스 간 연계 혜택을 확대하기 위해 마련됐다. 금융상품과 생활 플랫폼을 연계한 마케팅을 확대하며 고객 접점을 강화하겠다는 구상이다.

이벤트 기간 중 SOL트래블·트립 계열 체크카드를 신규 발급하거나 기존 카드의 원화 결제계좌를 SOL LINK 계좌로 연결 또는 변경한 뒤 응모하면 참여할 수 있다.

신규 고객 가운데 SOL트래블 체크카드(Master) 또는 SOL트립 체크카드(VISA·JCB)를 해당 국제브랜드 기준 처음 발급하고 SOL LINK 계좌를 연결한 고객에게는 추첨을 통해 대한항공 50만원 기프트카드(2명), 공항라운지 이용권(100명), 마이신한포인트 1만포인트(1000명) 등을 제공한다.

기존 카드 보유 고객도 원화 결제계좌를 SOL LINK 계좌로 변경한 뒤 응모하면 대한항공 50만원 기프트카드(1명), 공항라운지 이용권(50명), 마이신한포인트 1만포인트(1000명) 등을 받을 수 있다.

아울러 이벤트 대상 고객이 행사 기간 중 배달앱 ‘땡겨요’에서 대상 카드로 건당 1만원 이상 결제하면 추첨을 통해 1000명에게 땡겨요 1만원 쿠폰을 제공한다. 해당 이벤트는 카드 연계 이벤트와 중복 참여할 수 있다.

신한은행은 오는 16일부터 19일까지 나흘간 SOL트립앤J 체크카드(JCB) 고객을 대상으로 땡겨요에서 교촌치킨 메뉴를 2만원 이상 결제하면 1만원을 즉시 할인해주는 행사도 진행한다.

신한은행 관계자는 “SOL트래블·트립 계열 체크카드는 누적 발급 330만장을 돌파하며 대표적인 해외여행 특화 카드로 자리 잡았다”며 “MASTER, VISA, JCB까지 브랜드 라인업을 확대한 만큼 SOL LINK와 땡겨요 연계 이벤트를 통해 고객들이 더욱 다양한 혜택을 경험하길 바란다”고 밝혔다.