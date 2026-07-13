고속단정 투입해 6시43분 수습

[헤럴드경제=전현건 기자] 해군은 동해 북방한계선(NLL) 인근 해상에서 경비임무 중 실종된 병사의 시신을 수습하고 정확한 사고 경위 조사에 착수했다고 13일 밝혔다.

해군에 따르면 이날 오전 5시 58분께 수색 작전 중이던 고속정이 강원도 고성군 거진읍 동방 약 52㎞ 해상에서 실종 병사를 발견했다. 오전 6시 43분께 호위함(FFG)의 고속단정(RIB)을 이용해 시신을 수습했다.

수습된 시신은 다른 호위함으로 옮겨졌으며 해당 함정은 이날 오전 중 해군 동해기지로 입항할 예정이다.

사고가 발생한 함정은 이날 오전 8시께 이미 동해기지에 입항한 상태다.

해군은 이번 사고와 관련해 정확한 경위와 사망 원인을 규명하기 위해 민간 경찰과 군 수사기관이 참여하는 합동조사를 진행할 방침이다.

해군은 전날 오전 7시 45분께 1함대 소속 호위함에 탑승한 일병이 경비 작전 중 실종된 사실을 인지한 이후 해양경찰청과 함께 함정 10여 척, 항공기 여러 대를 투입해 오전 8시 30분께 본격적인 실종자 수색 작전에 돌입했다.

해당 병사는 전날 오전 0~2시 사이 함정 내부 순찰 당직자에게 마지막으로 목격된 것으로 알려졌다.

군은 실종 지점이 NLL 인근 해역이라는 점을 감안해 북한도 수신이 가능한 국제상선공통망 등을 통해 북측에도 실종 사실을 통지한 바 있다. 안규백 국방부 장관은 전날 오전 실종 사고 관련 보고를 받고 최대한 신속하고 안전하게 실종자를 구조할 수 있도록 최선을 다하라고 지시했다.