최종합계 17언더파로 PGA 투어 통산 4승 제네시스 ‘박스 버기’ 콘셉트 코스 내 운영

[헤럴드경제=권제인 기자] 제네시스는 스코틀랜드 노스 베릭 르네상스 클럽에서 열린 ‘2026 제네시스 스코티시 오픈’이 나흘간의 일정을 마치고 성황리에 막을 내렸다고 13일 밝혔다.

이번 대회에는 DP월드투어, PGA 투어, KPGA 코리안투어 소속 선수 156명이 출전해 우승을 다퉜으며, 나흘간 총 9만1128명의 관람객이 대회장을 찾았다.

우승은 최종합계 17언더파 263타를 기록한 김주형이 차지했다. 김주형은 우승 상금 157만5000달러와 함께 부상으로 제네시스 GV60 마그마를 받았다. 2위는 15언더파 265타를 기록한 이민우(호주)가 차지했다. 2022년 대회에서 3위에 올랐던 김주형은 이번 우승으로 PGA 투어 통산 4승을 달성했다.

김주형은 “한국 선수 최초로 제네시스 스코티시 오픈에서 우승하게 돼 매우 뜻깊다”며 “제네시스는 선수뿐 아니라 가족까지 세심하게 배려하는 훌륭한 후원사로, 앞으로도 제네시스가 후원하는 대회에서 더 많은 우승을 거두고 싶다”고 말했다.

제네시스는 대회 기간 GV60 마그마, GMR-001 하이퍼카 1:2 스케일 모델, GV70 전동화 모델 등 총 14대의 차량을 전시해 브랜드를 알렸다. 대회 운영을 위해서는 차량 135대를 지원했다.

15번 홀 인근에 마련된 ‘제네시스 퍼블릭 라운지’에서는 제네시스 골프 컬렉션 전시와 골프 시뮬레이터(TGL) 연계한 체험 프로그램을 운영했다.

특히 지난달 르망 24시 내구레이스에서 처음 공개한 ‘박스 버기’ 콘셉트도 선보였다. 박스 버기는 4개의 독립 구동 모터와 4륜 조향 시스템을 적용해 골프 코스와 레이스 서킷 등 제한된 공간에서 높은 기동성을 확보한 차세대 단거리 이동수단이다.

외장은 제네시스의 시그니처인 두 줄 헤드램프와 애틀란틱 블루 매트 컬러의 조화로 현대적인 미학을 표현했으며, 실내는 2+2 시트 구성에 베이지 톤과 알루미늄 소재, 타탄 패턴 직물을 조합해 제네시스의 ‘손님’ 철학을 반영했다.

한편, 제네시스는 지난 2016년 KPGA 투어 포인트 타이틀 스폰서십을 시작으로 국내 남자 골프의 성장을 꾸준히 지원한 것은 물론 2017년부터 부산국제영화제를 공식 후원하는 등 문화·스포츠 분야에서 소비자들과 접점을 지속 확대해 가고 있다.