9월 30일까지내차사기 홈서비스 구매 고객 대상 전국 직영점 구매 고객도 적용 침수차 판명 시 구매 비용 100% 환불

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 최대 직영중고차 플랫폼 K Car(케이카)가 본격적인 장마철을 맞아 소비자 우려를 해소하기 위한 ‘2026 K Car 침수차 안심 보상 프로그램’을 오는 9월 30일까지 운영한다고 13일 밝혔다.

이번 프로그램은 차량을 구매하고 90일 이내에 케이카의 확인 진단을 거쳐 침수차로 판명되면, 차량 구매 및 이전 비용 전액을 환불한다. 아울러 업계 최고 수준의 보상금 1000만원을 추가로 지급한다. 올해 7월 10일부터 9월 30일까지 케이카 내차사기 홈서비스와 전국 케이카 직영점을 통해 차량을 구매한 모든 고객에게 적용된다.

침수차 안심 보상은 2011년 업계 최초로 시작해 16년째 시행 중인 케이카의 고객 신뢰 프로그램이다.

케이카는 중고차 구매 고객이 직접 확인할 수 있는 침수차 점검 방법도 함께 소개했다. 먼저 차량 하부 전장 부품에 표기된 제조일과 차량 제조일을 비교해 부품 교체 여부를 살펴볼 수 있다.

또한, 안전벨트를 끝까지 당겼을 때 진흙 등 오염 흔적이 남아 있는지, 문틈과 트렁크 주변 고무 몰딩 사이에 흙이나 이물질이 끼어 있는지 확인하는 것도 도움이 된다. 실내 바닥재의 습기와 악취, 유리 사이의 물때나 곰팡이 흔적도 침수 여부를 의심할 수 있는 단서가 될 수 있다.

정인국 케이카 사장은 “케이카는 장마철에도 침수차 걱정 없이 중고차를 구매할 수 있도록 업계 최대 수준의 침수차 안심 보상 혜택을 준비했다”며 “앞으로도 다양한 서비스를 바탕으로 소비자들이 신뢰할 수 있는 중고차 거래 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

한편, 케이카는 앞서 지난 5월 중고차 C2C(개인 간 거래) 서비스인 ‘안심직거래’를 출시했다. 기존 직영 중고차 사업에서 쌓은 차량 진단과 거래 지원 역량을 바탕으로 직거래의 가격 장점은 살리고 거래 불안을 줄이겠다는 전략이다.