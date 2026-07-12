[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]최근 잇따라 놀이기구 사고가 발생한 경주월드가 시설 전반에 대한 정밀 안전 점검을 위해 닷새간 임시 휴장에 들어간다.

12일 경주월드에 따르면 이날부터 오는 16일까지 외부 전문 기관과 시설 전반에 대한 정밀 안전 점검과 직원 안전 교육을 실시하기 위해 영업을 중단한다.

경주월드 관계자는 “먼저 고객들께 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 “고객 안전을 최우선으로 외부 전문 기관을 통한 전사 시설 정밀 안전 점검과 직원 안전 교육을 실시하기 위해 임시 휴장을 결정했다”고 말했다.

한편 경주월드에서는 지난 9일 빈 대관람차 객차 1대가 추락해 승객이 탄 다른 객차 2대와 잇따라 충돌하는 사고가 발생했다.

이어 11일 오전에는 승객 24명이 탑승한 롤러코스터가 급강하 구간 진입 직전 안전장치가 작동해 약 10분간 멈춰 섰다.

탑승객들은 안전요원의 조치로 모두 무사히 지상으로 내려왔으며 경주시는 사고 경위를 파악하고 있다.