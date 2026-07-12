美 중부사령부, 일단 공습 마무리 이란, 중동 미군시설 공격 맞대응

[헤럴드경제=신대원 기자] 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 또다시 고조되고 있다.

이란은 미국의 개입 종료까지 호르무즈 해협 봉쇄를 선언했고, 미국은 이란이 종전 양해각서(MOU)를 위반했다며 대대적인 공습 재개에 나섰다.

미국과 이란이 지난달 종전 MOU를 체결했음에도 불구하고 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 갈등이 빚어지면서 무력 충돌로까지 확전되는 양상이다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 12일(현지시간) 발표한 성명에서 선박들이 불법항로로 통항을 시도했다며 호르무즈 해협을 봉쇄한다고 밝혔다.

또 승인받지 않은 항로로 이동한 선박 1척에 경고사격을 가했다고 주장했다.

중동지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 엑스(X·옛 트위터)에 “동부시간 기준 오후 11일 7시15분 이란혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하던 키프로스 국적 컨테이너선 ‘M/V GFS 갤럭시’호를 노골적으로 공격했다”며 “중부사령부 소속 부대가 이번 주 세 번째 공습을 개시했다”고 밝혔다.

중부사령부는 이란 측의 공격으로 해당 선박의 민간선원 1명이 실종됐으며 선박에 화재가 발생하고 엔진실이 심각한 손상을 입어 항해가 불가능한 상태라고 설명했다.

중부사령부는 “이란은 이전 상선 공격에 대한 책임을 져야 했던 상황에서 다시 한번 MOU 준수 기회를 얻었지만 이를 다시 저버렸다”고 비판했다.

이어 “미국은 이에 대응해 호르무즈 해협을 자유롭게 통과하는 민간선원과 상선을 공격할 수 있는 이란의 능력을 지속적으로 약화시켜 이란이 큰 대가를 치르게 하고 있다”고 강조했다.

또 “이번 공습은 최고사령관의 지시에 따라 수행되고 있다”고 덧붙였다.

피트 헤그세스 미 국방장관도 엑스를 통해 중부사령부의 이란 공습 개시 발표 내용을 공유하면서 “이란이 형편없는 선택을 했다”며 “그들은 대가를 치를 것”이라고 경고했다.

이란 곳곳에서는 폭발음과 함께 화염이 목격됐다.

러시아 관영 타스통신은 이란 매체를 인용해 호르무즈 해협 케슘섬을 비롯해 이란 남부 아살루예, 부셰르 지역에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.

아살루예는 이란 최대 정유시설이 자리한 곳이며, 부셰르는 이란 내 유일한 상업용 원전이 위치하고 있다.

로이터통신은 이란 국영 IRIB 방송을 인용해 이란 남부 중앙 항구도시 반다스 아바르에서 세 번의 폭발이 보고 됐다고 전했다.

시리크와 이란 남동부 차바하르에서도 폭발이 감지됐다.

중부사령부는 공습 개시 발표 수시간 뒤 별도 공지를 통해 이날 공습을 마무리했다면서 전투기와 드론, 정밀 유도무기 등을 투입해 이란 내 약 140곳의 군사목표를 타격했다고 밝혔다.

중부사령부의 타격 목표에는 이란의 미사일기지와 드론기지를 비롯해 해군 관련 시설, 탄약저장고, 통신망, 해안감시시설 등이 포함됐다고 공개했다.

이어 이번 주 진행된 공습을 통해 300개 이상의 이란 내 목표물을 타격했다면서 지난 5월 초 이후 800척 이상의 상선과 원유 4억 배럴의 호르무즈 해협 통과를 지원했다고 소개했다.

미국과 이란은 지난달 종전 MOU를 체결했지만 호르무즈 해협 통제권을 둘러싸고 한치 양보 없는 대결 구도를 이어오고 있다.

이런 가운데 미국은 지난 8~9일 이란 남부지역을 공습했으며, 이란은 쿠웨이트와 카타르, 바레인 등 중동지역 내 미군 시설을 공격하며 맞불을 놓았다.

미국과 이란은 종전 MOU 서명 9일 만인 지난달 26일에도 공습과 보복공격을 주고받은 바 있다.