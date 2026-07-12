[헤럴드경제=정석준 기자] 조국 전 조국혁신당 대표는 12일 자신이 SNS에 올린 ‘부산 사투리와 일베(극우 성향 온라인 커뮤니티 ’일간베스트 저장소‘)식 표현 구별법’ 글과 관련, “제 글이 리센느와 팬 여러분께 상처를 주는 계기로 활용돼 매우 유감이며 안타깝다”고 말했다.

조 전 대표는 이날 페이스북에 “저는 어떤 글에서도 리센느를 언급하거나 겨냥한 적이 없다. 리센느가 일베라고 말한 적도 전혀 없다”면서 이같이 밝혔다.

앞서 조 전 대표는 지난 5일 지난 5일 경상도 사투리에서 쓰이는 어미 ‘노’와 일베 사용자들이 노 전 대통령을 조롱하기 위한 목적으로 쓰는 어미 ‘노’의 구별법을 페이스북에 게시하며 의문문에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용하는 것은 혐오 표현이라는 취지의 주장을 펼쳤다.

이에 그룹 리센느 멤버 원이가 자신의 유튜브 채널 영상에서 “무섭노”라고 발언한 것을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 제기되며 논란이 일었다.

이에 대해 조 전 대표는 당시 이 글의 작성 배경에 대해 “일베 문화가 우리 사회의 언어생활 속에 얼마나 깊이 스며들어 있는지를 지적하고, 그 위험성을 환기하고자 한 것”이라며 “제가 개탄한 것은 고 노무현 대통령님을 조롱하는 데서 시작된 일베식 ‘노’ 사용이 아무런 비판 없이 우리 사회 전반으로 확산되고 이를 묵인하는 현상”이라고 말했다.

이어 “반인권적·반인륜적인 일베 문화와는 계속 싸우겠다”면서도 “동시에 겸허한 마음으로 미래 세대의 언어와 문화를 이해하기 위해 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다.