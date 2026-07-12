이사회 주도 해외 IR 정례화 글로벌 투자자 등 소통 확대

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융지주 이사회가 영국을 찾아 글로벌 투자자와 국제 거버넌스 기관을 대상으로 기업가치 제고 전략과 지배구조 운영 방향을 설명하는 투자설명회(IR)를 진행했다.

신한금융지주는 곽수근 이사회 의장이 지난 6일부터 닷새간 영국 에든버러와 런던을 방문해 글로벌 주요 기관투자자와 국제 거버넌스 기관 관계자들을 대상으로 IR을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 IR은 이사회 주도의 글로벌 투자자 소통 활동의 일환으로 마련됐다. 신한금융은 기업가치 제고 추진 현황과 지배구조 운영 방향을 설명하는 한편, 글로벌 투자자와 거버넌스 전문가들의 의견을 청취했다고 설명했다.

신한금융 이사회는 지난해부터 해외 IR을 정례화하고 있다. 주주서신 발송과 이사회 라운드테이블 등을 통해 투자자들과 소통을 확대하고, 이 과정에서 수렴한 의견을 주주권익 보호와 이사회 운영, 책임 강화 등 주요 의사결정에 반영하고 있다는 설명이다.

곽 의장은 에든버러와 런던에서 글로벌 자산운용사인 클리어브릿지 인베스트먼트와 픽텟 애셋 매니지먼트 등 주요 기관투자자를 만나 국내외 금융시장 환경과 금융산업 주요 현안을 공유했다.

또 신한금융의 중장기 성장 전략과 기업가치 제고 계획의 이행 현황을 설명했다. 지난 4월 발표한 ‘신한 밸류업 2.0’에서 ▷ROE(자기자본이익률)와 성장률에 연동된 주주환원 체계 ▷예측·지속 가능성을 높인 자본정책 ▷글로벌 사업 기반의 수익 다변화 전략 등이 대표적이다.

이 자리에서는 이사회의 독립성과 전문성, 다양성을 기반으로 한 거버넌스 체계와 지속 가능한 성장을 위한 이사회의 역할도 강조했다. 또 런던에선 국제 기업지배구조 네트워크(ICGN) 관계자들과 만나 글로벌 거버넌스 환경 변화와 투자자들의 기대, 장기적인 기업가치 제고를 위한 이사회의 역할 등에 대해 의견을 교환했다.

곽수근 신한금융 이사회 의장은 “글로벌 투자자들과의 직접적인 소통은 시장의 기대와 요구를 이해하고 기업가치 제고 전략을 발전시키는 중요한 과정”이라며 “앞으로도 독립성과 전문성을 바탕으로 책임 있는 의사결정을 수행하고 글로벌 스탠다드에 부합하는 거버넌스 체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.